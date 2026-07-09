مصطفى بكري يناشد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام: مدة البرامج يجب ألا تقل عن ساعتين

ناشد الإعلامي مصطفى بكري رئيس الهيئة الوطنية للإعلام إعادة النظر في مدة البرامج التلفزيونية، مؤكدًا أن برنامجه كان يمتد لساعتين، وهو ما كان يمنحه مساحة كافية لطرح مختلف القضايا.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه “أناشد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بأن تكون مدة البرامج لا تقل عن ساعتين، وأستغرب فلسفة تقليص مدة البرامج إلى ساعة ونصف”.

لم أتمكن من التحدث عنها جميعًا

وتسائل مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، قائلا "ما هي المعايير التي استندت إليها هذه القرارات؟ كان لدي العديد من الموضوعات المهمة، ولم أتمكن من التحدث عنها جميعًا بسبب ضيق الوقت."