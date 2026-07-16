بعد غياب أكثر من شهرين.. انتهاء إجازة الأمومة للمتحدثة بإسم البيت الأبيض

عادت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إلى منصة غرفة المؤتمرات الصحفية يوم الخميس، في أول ظهور لها منذ حصولها على إجازة الأمومة في وقت سابق من هذا العام.

وكان آخر مؤتمر صحفي عقدته ليفيت في 24 أبريل قبل حصولها على إجازة وولادة ابنتها في 1 مايو وعادت إلى العمل في البيت الأبيض في أواخر يونيو، بحسب ما أفادت به وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية.

كارولين ليفيت

وخلال فترة غيابها، اعتمد البيت الأبيض على مجموعة متناوبة من أعضاء مجلس الوزراء لتغطية مهامها، بمن فيهم نائب الرئيس جيه دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الخزانة سكوت بيسنت.

وتأتي عودة ليفيت قبل خطاب وطني من المقرر أن يلقيه ترامب مساء الخميس وقد صرح الرئيس بأنه سيناقش مواضيع من بينها الانتخابات وأجهزة التصويت.