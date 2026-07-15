اجتماع طارئ لترامب في غرفة العمليات بالبيت الأبيض بسبب إيران

بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، شن هجوم واسع على إيران، يتجاوز نطاق الضربات الحالية في محيط مضيق هرمز.

جاء ذلك في اجتماع عقده ترامب في غرفة العمليات بالبيت الأبيض.

ونقل موقع "أكسيوس" عن ثلاثة مصادر مطلعة، أن الاجتماع في غرفة العمليات ضم كبار المسؤولين، لافتاً إلى أن ترمب يبدو مستعداً لتصعيد الحرب بهدف إلحاق أضرار كافية بإيران لدفعها لإعادة فتح مضيق هرمز، وقبول مطالبه المتعلقة بالبرنامج النووي.

وشارك في اجتماع غرفة العمليات، نائب الرئيس جي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الحرب بيت هيجسيث، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية CIA جون راتكليف، ومبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف، إلى جانب مسؤولين كبار آخرين.

وقالت مصادر لـ"أكسيوس"، إن الاجتماع ركز على خطط جديدة لتنفيذ ضربات مدمرة تستهدف مواقع استراتيجية داخل إيران، إضافة إلى العمليات الجارية في منطقة مضيق هرمز.

وهدد ترمب فعلياً بالتصعيد، قائلاً في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، الثلاثاء، إن الجيش الأمريكي "سيدمر جميع محطات الكهرباء لديهم، وسيدمر جميع جسورهم، ما لم يأت الإيرانيون إلى طاولة المفاوضات ويتفاوضوا".



كما لم يستبعد ترمب اللجوء إلى "نشر قوات برية"، قائلاً: "نحتاج أحياناً إلى حملة برية، لكن لدينا من ينفذها نيابة عنا"، دون أن يحدد الجهة التي كان يشير إليها أو طبيعة العمليات المحتملة.