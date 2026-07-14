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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يستقبل رئيس الوزراء العراقي في البيت الأبيض لبحث التعاون الثنائي والتطورات الإقليمية

ترامب يستقبل رئيس الوزراء العراقي في البيت الأبيض
ترامب يستقبل رئيس الوزراء العراقي في البيت الأبيض
القسم الخارجي

استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في البيت الأبيض، في زيارة رسمية تهدف إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، إلى جانب مناقشة عدد من الملفات الإقليمية، وفي مقدمتها الأوضاع الأمنية في الشرق الأوسط، والتعاون الاقتصادي، ومستقبل الشراكة بين واشنطن وبغداد.

وجاء اللقاء في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، حيث تركزت المباحثات على الأمن والاستقرار في العراق، وملف الفصائل المسلحة، بالإضافة إلى فرص توسيع الاستثمارات الأمريكية في قطاعات النفط والطاقة والبنية التحتية. كما تناول الجانبان آفاق التعاون الاقتصادي، في إطار مساعي بغداد لجذب استثمارات أجنبية لدعم جهود إعادة الإعمار وتحفيز النمو الاقتصادي.

وخلال اللقاء، أكد ترامب حرص الولايات المتحدة على تطوير علاقاتها مع العراق، مشيرًا إلى وجود فرص لعقد اتفاقيات اقتصادية جديدة بين البلدين، لا سيما في قطاع الطاقة. من جانبه، شدد الزيدي على أهمية تعزيز التعاون مع واشنطن، مع التأكيد على دعم استقرار العراق وتعزيز سيادته، والعمل على توسيع الشراكة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

وتعد هذه الزيارة الأولى لرئيس الوزراء العراقي إلى البيت الأبيض منذ توليه منصبه، وتأتي بعد أشهر من اتصالات بين الجانبين هدفت إلى تعزيز التعاون السياسي والأمني والاقتصادي، في وقت تسعى فيه بغداد إلى تحقيق توازن في علاقاتها الإقليمية والدولية، ومواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية التي تشهدها البلاد.
 

البيت الابيض ترامب الزيدي العراق امريكا

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