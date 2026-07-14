للعلاقات الي محتاجة تجديد .. هنيدي يروج لفيلمه الجديد الجواهرجي

بدأ الفنان محمد هنيدي الترويج لفيلمه الجديد "الجواهرجي"، بعدما شارك البوستر الرسمي للعمل عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، تمهيدا لانطلاق عرضه في دور السينما يوم 5 أغسطس المقبل، وسط حالة من الترقب لعودة تعاونه مع الفنانة منى زكي.

وكتب هنيدي عبر إنستجرام: استنوا الجواهرجي فيلم جديد للعلاقات الي محتاجة تجديد.

وطرحت الشركة المنتجة لفيلم «الجواهرجي» البوستر الدعائي للعمل، استعدادًا لانطلاق عرضه في دور السينما يوم 5 أغسطس، حيث كشف البوستر عن الأجواء الكوميدية التي تجمع بطلي الفيلم محمد هنيدي ومنى زكي، في قصة تدور حول العلاقات الزوجية والتحديات التي تواجهها مع مرور الوقت، في إطار اجتماعي كوميدي.

ويظهر في البوستر الدعائي حالة من المواجهة بين الشخصيتين الرئيسيتين، في إشارة إلى الصراعات والمواقف الكوميدية التي تجمعهما داخل أحداث الفيلم، مع شعار العمل: «فيلم جديد للعلاقات اللي محتاجة تجديد».

فيلم «الجواهرجي» من بطولة محمد هنيدي، منى زكي، لبلبة، أحمد صلاح السعدني، تارا عماد، باسم سمرة، وعدد من النجوم، وهو من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري، وإنتاج وليد صبري.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول شخصية «الجواهرجي» وما يمر به من مواقف ومفارقات، خاصة في علاقته الزوجية، حيث يناقش العمل بشكل خفيف ومرح فكرة إعادة اكتشاف العلاقات والحفاظ عليها وسط ضغوط الحياة.

ويأتي طرح البوستر الدعائي كخطوة تمهيدية قبل انطلاق الحملة الدعائية للفيلم، التي تكشف تباعًا عن تفاصيل وشخصيات العمل المنتظر، قبل عرضه في دور السينما يوم 5 أغسطس.