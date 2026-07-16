محافظ الوادي الجديد والمنسق العام" للمشروعات الخضراء " يتفقدان عددًا من المواقع الأثرية والمشروعات المشاركة بالمبادرة

قامت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، و السفير هشام بدر المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، بجولة تفقدية شملت عددًا من المواقع الأثرية والسياحية والمشروعات المشاركة في الدورة الحالية والسابقة من المبادرة بمدينة الخارجة، وذلك على هامش زيارته للمحافظة لعقد اللقاء التعريفي الخاص بالمبادرة، يرافقهما السيد محمد كجك نائب المحافظ، والسيد عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة والدكتورة نيرمين صادق المدير التنفيذي للمبادرة.

حيث تفقدوا معبد هيبس ومقابر البجوات وفندق قصر البجوات البيئي ونموذج المنزل البيئي الكائن بمجمع المصالح الحكومية أحد المشروعات الفائزة بجائزة المبادرة بالدورات السابقة، مؤكدين تقديم الدعم للمشروعات الصديقة للبيئة التي تركز على البعد البيئي والطاقة النظيفة وتتوافق مع الهوية الوحاتية و تقليل الانبعاثات الكربونية، وربطها بجهود التنمية المستدامة وتعزيز السياحة البيئية والثقافية.

وعقب الجولة، تفقدت مجدي وبدر المعرض المقام على هامش اللقاء التعريفي، والذي ضم نماذج للمشروعات الخضراء ورواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة.