شيخ الأزهر ينعى عبد الفتاح علام : صاحبَ جهودٍ علمية ودعوية جليلة

بمزيدٍ من الرضا بقضاء الله وقدره، ينعى فضيلةُ الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الشيخَ عبد الفتاح علام، وكيل الأزهر الأسبق، الذي وافته المنية صباح اليوم الخميس، بعد رحلةٍ حافلةٍ بالعطاء والعمل في خدمة الأزهر ورسالته.

ويؤكد شيخ الأزهر أن الفقيد الراحل كان صاحبَ جهودٍ علميةٍ ودعويةٍ جليلة، أسهم من خلالها في خدمة رسالة الأزهر الشريف، ونشر منهجه الوسطي، فضلًا عن عطائه المتميز في ميادين الدعوة والتعليم.

ويتقدم شيخ الأزهر بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الشيخ عبد الفتاح علام، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾.