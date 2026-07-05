ربنا نصرني.. عزيز الشافعي يكشف تفاصيل أزمة أغنية بحرية

حل الشاعر والملحن عزيز الشافعي، ضيفًا على برنامج "صاحبة السعادة"، الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس على قناة DMC، في حلقتين تُعرضان اليوم الأحد وغدا الاثنين 6 يوليو، حيث يستعرض أبرز محطات رحلته الفنية وتجربته في عالم الموسيقى.

وقال الشاعر والملحن عزيز الشافعي، إن :"اغنية بحرية شهدت هجوما حادا ونقدا لاذعا قيل أن تنزل، ووهذا الأمر سبب لي أزمة لان كان الهجوم ضدي تحديدا وعشت اصعب ايام حياتي في هذه الفترة دون أن أفهم ما حدث".

وتابع الشاعر والملحن عزيز الشافعي، أن :"من الواضح أنه كان هناك حملة تدار ضدي، الأغنية بعد ذلك نجحت نجاح باهر وكسرت الدنيا ، وبعض الزملاء شاركوا بشكل غير مباشر في هذه الحملة بطريقة جعلتني لم أكن سعيدا ، والحمدلله ربنا نصرني على كل الناس اللي هجمتني".