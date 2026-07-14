المجلس الأعلى للثقافة يحسم جوائز الدولة 2026.. فاروق حسني ومحمد الشهاوي بين المرشحين لجائزة النيل

يعقد المجلس الأعلى للثقافة، يوم الإثنين الموافق 27 يوليو 2026، اجتماعه في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، بمقره في ساحة دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، وبأمانة الدكتور أشرف العزازي، الأمين العام للمجلس؛ وذلك للتصويت على منح جوائز الدولة لعام 2026 في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، على أن تُعلن أسماء الفائزين فور انتهاء أعمال الاجتماع.

ويحضر الاجتماع أعضاء المجلس الأعلى للثقافة المعينون بصفتهم الشخصية، إلى جانب الأعضاء بحكم مناصبهم، ومن بينهم: وزراء السياحة والآثار، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والشباب والرياضة، بالإضافة إلى ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية، ومنها: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمجلس الأعلى للجامعات، والنقابات الفنية، فضلًا عن رؤساء الهيئات والقطاعات الثقافية المختلفة التابعة لوزارة الثقافة.

وينقسم الاجتماع إلى جزأين؛ يبدأ الجزء الأول بحضور جميع الأعضاء، سواء بحكم مناصبهم أو بصفتهم الشخصية، لمناقشة الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعمال المجلس، فيما يُخصص الجزء الثاني للتصويت على جوائز الدولة، ويقتصر الحضور فيه على الأعضاء الذين يملكون حق التصويت طبقًا لقانون الجوائز، وهم: القائم بأعمال وزير الثقافة، والأمين العام للمجلس، والنقباء، والأعضاء المعينون بصفتهم الشخصية.



وتبدأ جلسة منح الجوائز بالنظر في اعتماد قوائم الترشيحات لجوائز الدولة التشجيعية للشباب دون سن الأربعين، والتي تتضمن 32 جائزة، قيمة كل منها 50 ألف جنيه، بواقع: 8 جوائز في مجال الفنون، و8 جوائز في مجال الآداب، و8 جوائز في مجال العلوم الاجتماعية، و8 جوائز في مجالي العلوم الاقتصادية والقانونية.



ثم تنتقل أعمال الاجتماع إلى التصويت على القوائم القصيرة للمرشحين لجوائز الدولة السيادية (النيل، والتقديرية، والتفوق) لعام 2026، والتي جاءت على النحو التالي:

أولًا: جائزة النيل للمبدعين المصريين

(تُمنح جائزة واحدة في كل مجال، قيمتها 500 ألف جنيه وميدالية ذهبية، ويتم اختيار اسم واحد فقط).

في الفنون:

الفنان فاروق حسني.

أ.د. محمد شاكر.

في الآداب:

الشاعر محمد الشهاوي.

أ.د. يوسف نوفل.

في العلوم الاجتماعية:

أ.د. أحمد يوسف أحمد.

أ.د. ممدوح الدماطي.

ثانيًا: جائزة النيل للمبدعين العرب

(جائزة واحدة قيمتها 500 ألف جنيه وميدالية ذهبية، ويتم اختيار اسم واحد فقط).

أ.د. علي جعفر العلاق.

الفنان يوسف أحمد.

ثالثًا: جوائز الدولة التقديرية

(وتتضمن 10 جوائز، قيمة كل جائزة 200 ألف جنيه وميدالية ذهبية).

في الفنون (ثلاث جوائز، ويتم اختيار ثلاثة أسماء):

أ.د. أحمد فؤاد حسن.

أ.د. السيد عبده سليم.

أ.د. محمد أبو الخير.

أ.د. محمد العالوي.

الفنان محمد صبحي.

الخطاط خضير البورسعيدي.

في الآداب (ثلاث جوائز، ويتم اختيار ثلاثة أسماء):

الكاتب أحمد فضل شبلول.

الأديب جار النبي الحلو.

الكاتب درويش الأسيوطي.

الكاتب شعبان يوسف.

أ.د. ماري تريز عبد المسيح.

أ.د. محمد نجيب التلاوي.

في العلوم الاجتماعية (أربع جوائز، ويتم اختيار أربعة أسماء):

أ.د. ابتسام الجعفراوي.

أ.د. أنور مغيث.

أ.د. عاطف منصور.

أ.د. عصام الزناتي.

أ.د. ليلى عبد المجيد.

أ.د. صفي الدين خربوش.

أ.د. محمد شومان.

أ.د. مجدي الجزيري.

رابعًا: جوائز الدولة للتفوق

(وتتضمن 7 جوائز، قيمة كل جائزة 100 ألف جنيه وميدالية فضية).

في الفنون (جائزتان، ويتم اختيار اسمين):

المخرج المسرحي أحمد عبد الجليل.

أ.د. سيف الإسلام صقر.

أ.د. عاطف عوض.

أ.د. مايسة عبد الغني.

في الآداب (جائزتان، ويتم اختيار اسمين):

الشاعر والكاتب جميل عبد الرحمن.

الكاتب الروائي سعيد نوح.

أ.د. شيرين أبو النجا.

الكاتب والمسرحي محمد عبد الحافظ ناصف.

في العلوم الاجتماعية (ثلاث جوائز، ويتم اختيار ثلاثة أسماء):

أ.د. أحمد القناوي.

أ.د. السيد العربي.

أ.د. رباب خليفة.

أ.د. عبد السلام نوير.

أ.د. فايزة الحسيني.

أ.د. منى علي الحديدي.

ومن المقرر أن يختتم المجلس اجتماعه بعقد مؤتمر صحفي رسمي، يُعلن خلاله أسماء الفائزين بجوائز الدولة لعام 2026.