لم ينظر للمقابل المادي.. رد فعل مفاجئ من عموتة بعد ارتباط اسمه بالأهلي

كشف موقع “سبورت” المغربي أن المدرب الحسين عموتة أبدى مرونة كبيرة في مفاوضاته مع النادي الأهلي، بشأن تولي القيادة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الموقع أن عموتة لم يصرّ على رفع مطالبه المالية، وفضّل التمسك بفكرة المشروع الرياضي أكثر من التركيز على المقابل المادي، في إطار رغبته في خوض تجربة جديدة مع فريق بحجم الأهلي.

وأضاف التقرير أن المدرب المغربي يضع نصب عينيه مشروعًا قويًا يهدف إلى إعادة الأهلي لمنصات التتويج محليًا وقاريًا، معتبرًا أن النجاح الفني أهم من الجوانب المالية في هذه المرحلة.

وأشار إلى أن المفاوضات بين الطرفين لا تزال مستمرة، وسط ترقب لحسم القرار النهائي خلال الفترة المقبلة.