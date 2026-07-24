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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

في الظهور الأول تحت قيادة فليك.. حمزة عبد الكريم يسجل أول أهدافه مع برشلونة

حمزة عبد الكريم
حمزة عبد الكريم
إسلام مقلد

نجح المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم في كتابة اسمه بأحرف من ذهب مع الفريق الأول لنادي برشلونة، بعدما سجل أول أهدافه بقميص النادي الكتالوني خلال المباراة الودية أمام يوروبا، ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد 2026-2027.

وشارك حمزة عبد الكريم أساسيًا للمرة الأولى مع الفريق الأول، بعدما منحه المدير الفني الألماني هانز فليك فرصة التواجد في التشكيل الأساسي، ليترجم الثقة سريعًا بهدف مميز، أحرزه خلال نصف الساعة الأولى من عمر اللقاء.

هدف حمزة عبد الكريم

وجاء هدف اللاعب المصري بعدما افتتح المدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن التسجيل لصالح برشلونة، قبل أن يضيف حمزة عبد الكريم الهدف الثاني، ليمنح الفريق الكتالوني أفضلية مبكرة بنتيجة 2-0 في المباراة الودية.

ويُعد هذا الهدف أول أهداف حمزة عبد الكريم مع الفريق الأول لبرشلونة، في بداية واعدة للمهاجم المصري الشاب، الذي يطمح لحجز مكان ضمن حسابات هانز فليك خلال الموسم الجديد.

تشكيل برشلونة أمام يوروبا

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: هيكتور فورت، أندرياس كريستنسن، جيرارد مارتن، جوفرري تورينتس.

خط الوسط: جييرمو فيرنانديز، ديارا، فاريناس.

خط الهجوم: روني باردجي، حمزة عبد الكريم، كلوفرت.

حمزة عبد الكريم نادي برشلونة برشلونة يوروبا

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