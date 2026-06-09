الغندور: السوبر المصري فرصة للأهلي للثأر من بيراميدز

علق الإعلامي خالد الغندور عن مشاركة الاهلي بالمراتب الذهبي في بطولة السوبر المصري.

وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" فرصة للأهلي لو شارك في السوبر المصري ياخد تاره و يكسب بيراميدز و خصوصا دي اول مرة يلعب مع بيراميدز في الدور قبل النهائي.



وتتجه الأنظار حاليا نحو النادي الأهلي الذي يجد نفسه خارج قائمة المتأهلين المباشرين رغم كونه صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بكأس السوبر المصري.

وفقد الأهلي فرصة التأهل المباشر بعد موسم شهد العديد من الإخفاقات المحلية والقارية حيث خرج من سباق الدوري المصري وودع كأس مصر كما فشل في مواصلة مشواره بدوري أبطال أفريقيا.

ورغم ذلك تبقى حظوظ الفريق الأحمر قائمة بقوة في الظهور بالبطولة عبر المقعد المخصص للدعوة الخاصة أو "الكارت الذهبي" خاصة في ظل القيمة التسويقية والجماهيرية الكبيرة التي يمثلها الأهلي للبطولة.