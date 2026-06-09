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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

6 أسباب.. لماذا اختار الأهلي حسين عموتة خلفا لـ توروب؟

حسين عموته
حسين عموته
عبدالله هشام

يستعد النادي الأهلي خلال الساعات القادمة للإعلان بشكل رسمي عن التعاقد مع المدير الفني المغربي الحسين عموته لتولى مهمة الفريق خلفا للدنماركي ييس توروب.

وجاء اختيار الأهلي لعموته بعد فترة طويلة من المفاوضات والمناقشات مع عدد من المدربين الأجانب قبل الاستقرار على خوض التجربة العربية.

ودفع المغربي حسين عموته إدارة الأهلي للموافقة على تواجده مع الفريق وخوض التجربة بعد عدد من المميزات التي وجدت فيه.

السيطرة على أوضة اللبس

تعد قدرة عموته في السيطرة على غرفة الملابس والتحكم في اللاعبين الكبار أحد اهم أسباب اختياره للمنصب في الأهلي 

حيث عانى الأهلي من أزمات متتالية وفشل في السيطرة على النجوم لكن في وجود مدرب صارم وقوي ستتحسن الأمور.

خبراته الإفريقية

سبق وخاض عموته عدد من التجارب في قارة أفريقيا محققا لقب دوري أبطال أفريقيا مع الوداد المغربي في 2017 

ويعلم عموته التعامل مع البطولة القارية بجانب الأندية والملاعب في القارة السمراء مما أضاف له قوة كبيرة في سباق تولى مهمة الأهلي.

صائد الألقاب والبطولات

وحقق عموته ألقاب وبطولات في كل نادي أو منتخب تولى مهمته منذ انطلاقه في عالم التدريب مما دفع الجماهير لاطلاق لقب صائد البطولات عليه

وجاء بطولاته كالتالي : 

دوري أبطال إفريقيا مع الوداد المغربي عام 2017

- الدوري المغربي  موسم 2016-2017 مع الوداد المغربي

-الدوري المغربي موسم 2022-2023 مع الجيش الملكي

-دوري نجوم قطر موسم 2012-2013 مع السد القطري

-كأس الكونفدرالية الإفريقية 2010 مع الفتح الرباطي

-بطولة أمم إفريقيا للمحليين 2020 مع منتخب المغرب المحلي

-كأس العرش المغربي 2010 مع الفتح الرباطي

-كأس أمير قطر 2014 مع السد القطري

-كأس أمير قطر 2015 مع السد القطري

-كأس رابطة المحترفين الإماراتية  موسم 2024-2025مع الجزيرة الإماراتي

-السوبر القطري 2014 مع السد القطري عام 2014

-الصعود إلى الدوري المغربي الممتاز مع الفتح الرباطي موسم 2008-2009

-وصيف كأس آسيا 2023 مع منتخب الأردن

إمتلاكه ثقافة الإنتصار وبلوغ منصات التتويج

الألقاب والبطولات هي شعار النادي الأهلي وتتوافق مع طموحات المدير الفني المغربي الساعي نحوهم أيضا مما جعله الأوفر حظا للتواجد مع النادي

التعامل مع الضغط الجماهيري والإعلامي

تولى عموته تدريب عدد كبير من الفرق الجماهيرية مثل الوداد والتي تتميز بالضغط المستمر إعلاميا وجماهيريا

وقدرة المدرب في التعامل مع كل الضغوطات التي تعرض لها طوال مشواره جعله الأنسب لإدارة فريق بقوة وجماهيرية الأهلي

الراتب المالي والشرط الجزائي المناسب

دخل الأهلي في عدد كبير من المشاركة في السنوات الأخيرة بسبب العقود والشروط الجزائية الضخمة لمدربيه مما جعل مجلس الإدارة دائما تحت طاولة المسائلة.

وتوافقت إدارة الأهلي مع عموته حول راتبه وشرطه الجزائي مما جعله الأنسب وفق الأمور المالية.

الأهلي النادي الأهلي الحسين عموته فريق الأهلي توروب

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