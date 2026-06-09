رسمياً.. البنك الأهلي يضم رشاد المتولي ثلاثة مواسم في صفقة انتقال حر

أعلنت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار عن التعاقد مع اللاعب رشاد المتولي في صفقة انتقال حر بعقد يمتد لثلاثة مواسم.

يأتى ذلك في إطار خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق بعناصر مميزة استعدادًا للموسم الجديد.

تجديد التعاقد مع البنك الأهلي

وكان نادي البنك الأهلي قد أعلن تجديد التعاقد مع الكابتن أيمن الرمادي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم وذلك استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد.

وجاء قرار التجديد في إطار حرص لجنة الكرة على تحقيق الاستقرار الفني، واستكمال مسيرة العمل التي بدأها الجهاز الفني خلال الفترة الماضية بما يواكب طموحات النادي في الظهور بشكل متميز خلال المرحلة المقبلة.

وأنهى فريق البنك الأهلي الموسم الماضي محتلا المركز الثالث في جدول ترتيب مجموعة الهبوط بالدوري الممتاز برصيد 48 نقطة.

وكان رشاد المتولي، لاعبا بنادي مودرن سبورت، وأنهى تعاقده بالتراضي منذ أيام قبل الانضمام مجانا لنادي البنك الأهلي.

