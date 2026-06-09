الأقرب للأهلي.. من هو الحسين عموتة الذي يثير اهتمام القلعة الحمراء؟

في أروقة النادي الأهلي، تتسارع الخطوات خلف الأبواب المغلقة استعدادا للإعلان عن قائد المرحلة الجديدة فبينما تترقب جماهير القلعة الحمراء هوية المدير الفني المقبل، أنهت الإدارة الحمراء صياغة بنود العقد الخاصة بالمدرب المنتظر، لتصبح المسألة أقرب إلى الإعلان الرسمي منها إلى مجرد مفاوضات.

وتشير المعطيات إلى أن المغربي الحسين عموتة بات الاسم الأقرب لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، في خطوة تستهدف إعادة ترتيب الأوراق بعد مرحلة شهدت العديد من التحديات والنتائج غير المرضية.

الرتوش الأخيرة قبل لحظة الحسم

بحسب تقارير صحفية، فقد انتهى مسؤولو الأهلي من إعداد عقد المدير الفني الجديد، فيما تجرى حاليا اللمسات الأخيرة المتعلقة بالجهاز المعاون وبعض التفاصيل التعاقدية، تمهيدًا للكشف الرسمي عن الصفقة خلال الفترة المقبلة.

وتؤكد الكواليس أن المفاوضات بين الطرفين وصلت إلى مراحل متقدمة للغاية، وسط توافق كبير حول المشروع الرياضي الذي تسعى إدارة الأهلي لتنفيذه خلال السنوات المقبلة.

لماذا أصبح عموتة الخيار الأقرب؟

لم يكن اسم الحسين عموتة مطروحًا على طاولة الأهلي باعتباره مدربًا ناجحًا فقط، بل لأنه يمتلك مواصفات تتناسب مع طبيعة المرحلة الحالية.

فالرجل يعرف جيدًا خبايا الكرة الإفريقية بعدما سبق له التتويج بدوري أبطال أفريقيا، كما يتمتع بشخصية قوية وقدرة على إدارة الفرق التي تضم العديد من النجوم، وهي عناصر ترى الإدارة الحمراء أنها ضرورية لاستعادة الهيمنة المحلية والقارية.

كما أن خبراته المتنوعة في المغرب وقطر والأردن والإمارات تمنحه قدرة كبيرة على التأقلم السريع مع أجواء الدوري المصري ومتطلبات المنافسة داخل أكبر أندية المنطقة.

مفاوضات مع أسماء كبرى وعموتة يحسم السباق

قبل الاقتراب من الاتفاق مع المدرب المغربي، درست إدارة الأهلي عدة خيارات تدريبية من مدارس كروية مختلفة.

وتضمنت القائمة أسماء بارزة مثل البرتغالي برونو لاج، غير أن مطالبه المالية المرتفعة شكلت عقبة أمام إتمام الاتفاق.

كما خرج البرتغالي كارلوس كارفالهال من الحسابات لأسباب أسرية، بينما تمسك الهولندي مارك فان بوميل بشروط مالية اعتبرتها الإدارة مبالغًا فيها.

وفي المقابل، حظي عموتة بدعم قوي داخل النادي، خاصة من بعض المسؤولين الذين يرون أنه الأنسب لقيادة الفريق في هذه المرحلة الحساسة.

سجل حافل بالبطولات والإنجازات

يدخل عموتة قائمة المدربين العرب الأكثر نجاحًا خلال السنوات الأخيرة، بعدما ترك بصمات واضحة أينما حل.

فقد قاد الوداد المغربي للتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا عام 2017، وأحرز الدوري المغربي مع الوداد والجيش الملكي، كما توج بكأس الكونفدرالية الأفريقية مع الفتح الرباطي.

وعلى المستوى الدولي، حقق إنجازًا تاريخيًا مع منتخب الأردن بعدما قاده إلى نهائي كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخ الكرة الأردنية، ليحصد وصافة البطولة ويخطف إشادة واسعة من المتابعين والخبراء.

مشروع جديد لاستعادة الهيمنة

لا تبحث إدارة الأهلي عن مدرب مؤقت أو حل سريع للأزمات، بل تسعى إلى بناء مشروع فني طويل الأمد قادر على تطوير المواهب الشابة والحفاظ على المنافسة الدائمة على جميع البطولات.

وفي ظل هذه الرؤية، يبدو الحسين عموتة أقرب من أي وقت مضى إلى الجلوس على مقعد المدير الفني للمارد الأحمر، بينما تترقب الجماهير الإعلان الرسمي الذي قد يحسم واحدة من أبرز الصفقات التدريبية في الكرة العربية خلال الفترة الحالية.