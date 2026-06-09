الأهلي ينهي اتفاقه مع حسين عموتة.. تفاصيل

كشف طارق السيد نجم الزمالك السابق عن أن إدارة القلعة الحمراء توصلت إلى اتفاق مع المدرب المغربي حسين عموتة لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.



وكتب طارق السيد عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:"الأهلي ينهي اتفاقه مع حسين عموتة ومساعديه مقابل 230 ألف دولار وهناك شرط جزائي قيمته 3 أشهر".



وتؤكد الكواليس أن المفاوضات بين الطرفين وصلت إلى مراحل متقدمة للغاية، وسط توافق كبير حول المشروع الرياضي الذي تسعى إدارة الأهلي لتنفيذه خلال السنوات المقبلة.

لماذا أصبح عموتة الخيار الأقرب؟

لم يكن اسم الحسين عموتة مطروحًا على طاولة الأهلي باعتباره مدربًا ناجحًا فقط، بل لأنه يمتلك مواصفات تتناسب مع طبيعة المرحلة الحالية.

فالرجل يعرف جيدًا خبايا الكرة الإفريقية بعدما سبق له التتويج بدوري أبطال أفريقيا، كما يتمتع بشخصية قوية وقدرة على إدارة الفرق التي تضم العديد من النجوم، وهي عناصر ترى الإدارة الحمراء أنها ضرورية لاستعادة الهيمنة المحلية والقارية.

كما أن خبراته المتنوعة في المغرب وقطر والأردن والإمارات تمنحه قدرة كبيرة على التأقلم السريع مع أجواء الدوري المصري ومتطلبات المنافسة داخل أكبر أندية المنطقة.