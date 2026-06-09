التنشيط السياحي: كوريا الجنوبية من الأسواق الواعدة لمصر

أكد الدكتور أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن فوز الجناح المصري بجائزة أفضل تصميم خلال المشاركة في معرض سول للسياحة بكوريا الجنوبية يعكس المكانة المتميزة التي تتمتع بها مصر على خريطة السياحة العالمية، ويؤكد نجاح استراتيجية وزارة السياحة والآثار في تقديم صورة عصرية ومبتكرة للمقصد السياحي المصري.

وأوضح أن هذا الإنجاز يأتي نتيجة الجهود المستمرة للترويج لمصر في المحافل الدولية، من خلال تصميمات تجمع بين عراقة الحضارة المصرية وأحدث التقنيات التكنولوجية المستخدمة في صناعة المعارض والتسويق السياحي.

أكثر من 10 جوائز دولية خلال عام واحد

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، إن الجناح المصري نجح خلال العام الجاري في حصد أكثر من 10 جوائز دولية في معارض سياحية كبرى حول العالم، وهو ما يعكس مدى الإشادة الدولية بالهوية البصرية الجديدة التي تعتمدها مصر في مشاركاتها الخارجية.

وأشار إلى أن التصميمات المستوحاة من المتحف المصري الكبير أصبحت عنصرًا مميزًا في الأجنحة المصرية، وساهمت في جذب أنظار الزوار والمتخصصين في قطاع السياحة على مستوى العالم.

إبراز التنوع السياحي المصري

وأضاف يوسف أن استراتيجية تصميم الأجنحة المصرية لا تقتصر على الترويج للسياحة الثقافية أو الشاطئية فقط، وإنما تهدف إلى إبراز التنوع الكبير الذي يتمتع به المقصد السياحي المصري.

وأوضح أن مصر تمتلك أنماطًا سياحية متعددة تشمل السياحة الثقافية والشاطئية والعلاجية والبيئية والروحانية، فضلًا عن سياحة المؤتمرات والمعارض، وهو ما تحرص الوزارة على إبرازه خلال المشاركات الخارجية.

الواقع الافتراضي يعزز تجربة الزوار

وأشار إلى أن الأجنحة المصرية شهدت استخدام تقنيات حديثة مثل الواقع الافتراضي والواقع المعزز، إلى جانب عرض مستنسخات أثرية مستوحاة من مقتنيات المتحف المصري الكبير.

وأكد أن هذه التقنيات تمنح الزوار تجربة تفاعلية متكاملة، تساعد على التعرف على المقاصد السياحية المصرية بصورة مبتكرة ومختلفة، وتساهم في تعزيز جاذبية الجناح المصري داخل المعارض الدولية.

السوق الكورية الجنوبية من الأسواق الواعدة

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن السوق الكورية الجنوبية تمثل أحد الأسواق الواعدة بالنسبة للسياحة المصرية، لافتًا إلى أن الهيئة تعمل وفق استراتيجية تستهدف تنويع الأسواق المصدرة للسياحة وعدم الاعتماد على أسواق بعينها.

وأضاف أن هذه السياسة ساهمت في الحفاظ على معدلات النمو السياحي وتحقيق نتائج إيجابية انعكست على أعداد السائحين والعوائد السياحية خلال الفترة الأخيرة.

تحديات تواجه زيادة السياحة الآسيوية

وفي الوقت نفسه، أشار يوسف إلى وجود عدد من التحديات التي تعيق زيادة معدلات السياحة الوافدة من بعض الأسواق الآسيوية، من بينها محدودية رحلات الطيران المباشرة والحاجة إلى تكثيف الأنشطة والحملات الترويجية في تلك الأسواق.

وأكد أن وزارة السياحة والآثار والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي تعملان على مواجهة هذه التحديات من خلال التوسع في الحملات التسويقية الدولية، وفتح أسواق جديدة، وتعزيز الربط الجوي مع الدول المستهدفة.

دعم مستهدفات الدولة السياحية

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن النجاحات التي تحققها الأجنحة المصرية في المعارض الدولية تسهم بشكل مباشر في تعزيز الصورة الذهنية لمصر عالميًا، ودعم مستهدفات الدولة الرامية إلى زيادة أعداد السائحين ورفع الإيرادات السياحية، بما يتماشى مع رؤية مصر لتطوير القطاع السياحي وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.