طارق السيد يفجر مفاجأة بشأن مفاوضات الأهلي مع حسين الشحات

كشف طارق السيد، نجم الزمالك السابق، تفاصيل جديدة بشأن تعثر مفاوضات النادي الأهلي مع حسين الشحات لتجديد تعاقده، مشيرًا إلى أن المفاوضات عادت إلى نقطة الصفر.

وكتب طارق السيد عبر حسابه على موقع «فيسبوك»: «عودة المفاوضات مع حسين الشحات لنقطة الصفر، وحسام البدري وأهلي طرابلس الحل الأقرب حال فشل المفاوضات مع لاعب الهلال جان كلود».

يأتي ذلك في ظل الأنباء المتداولة حول استقرار حسين الشحات على الرحيل عن الأهلي عقب نهاية الموسم المقبل، وخوض تجربة جديدة خارج مصر، بعد تعثر مفاوضات تجديد عقده مع القلعة الحمراء.

كان الإعلامي هاني حتحوت قد كشف عبر برنامج «مودرن سبورت» أن الشحات يمتلك عرضين خارجيين، الأول من أهلي طرابلس الليبي براتب سنوي يبلغ مليونًا و500 ألف دولار، والثاني من أحد الأندية القطرية مقابل مليوني دولار في الموسم.

وأوضح حتحوت أن المفاوضات بين الأهلي واللاعب توقفت عند راتب سنوي صافٍ يصل إلى 25 مليون جنيه، إلى جانب بعض الامتيازات الإعلانية، وهو ما يقل عن العروض المالية التي تلقاها اللاعب من الخارج.

وأضاف أن الشحات حجز بالفعل تذاكر سفر له ولأسرته خارج مصر، ومن المنتظر أن يحسم وجهته المقبلة خلال الساعات القليلة القادمة، حال عدم توصل الأهلي إلى اتفاق معه بشأن مطالبه المالية، والتي تتضمن الحصول على راتب سنوي لا يقل عن 40 مليون جنيه.