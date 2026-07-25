حارس الرأس الأخضر يوافق على الانتقال إلى كولو كولو التشيلي

أعلن أنيبال موسى، رئيس نادي كولو كولو التشيلي، أن فوزينيا حارس مرمى الرأس الأخضر، الذي برز كأحد أبرز مفاجآت كأس العالم، توصل إلى اتفاق للانضمام إلى النادي.

وقال موسى للصحفيين قبل مباراة كولو كولو ضد ديبورتيس ليماش في الدوري التشيلي، إن اللاعب الحر البالغ من العمر 40 عامًا سيسافر إلى تشيلي للخضوع للفحوصات الطبية قبل تقديمه رسميًا في ملعب مونومنتال.

وأضاف موسى: "سيكون فوزينيا لاعبًا في كولو كولو. سيسافر خلال الأيام القادمة إلى تشيلي، وسيخضع للفحوصات الطبية المعتادة، ثم سيتم تقديمه هنا في ملعب مونومنتال".

وأشار موسى إلى أن أداء فوزينيا في كأس العالم أثبت جدارته بالانتقال، معترفًا في الوقت نفسه بأن التعاقد معه يحمل أيضًا قيمة تسويقية للنادي التشيلي.



رغم أن الصفقة لم تُنجز بعد، إلا أن نادي كولو كولو شوّق جمهوره عبر وسائل التواصل الاجتماعي بصورة تُظهر على ما يبدو شعر الحارس المخضرم المجعّد المميز.

حارس الرأس الأخضر

فوزينيا، الذي غادر نادي تشافيس البرتغالي (الدرجة الثانية) قبل كأس العالم، اختير ضمن التشكيلة المثالية لكأس العالم التي اختارها المشجعون من قبل الفيفا، بعد أن ساعد منتخب الرأس الأخضر، الذي شارك لأول مرة في البطولة، على التعادل السلبي مع إسبانيا، بطلة البطولة، ودفع منتخب الأرجنتين، وصيفة البطولة، إلى الوقت الإضافي في دور الـ32.