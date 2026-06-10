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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

وكيل اتصالات النواب: دعم الرئيس السيسي لإفريقيا يعزز الأمن والتنمية بالقارة

النائب محمود حسين طاهر
النائب محمود حسين طاهر
حسن رضوان

أشاد النائب محمود حسين طاهر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع نظيره الكونغولي، مؤكدًا أنها حملت رسائل استراتيجية مهمة تعكس ثوابت السياسة المصرية تجاه القارة الإفريقية، وفي القلب منها ملف مياه النيل.

وأكد "طاهر"، في بيان له، أن تأكيد الرئيس على الالتزام بمبادئ القانون الدولي الحاكم للأنهار الدولية، ورفض الإجراءات الأحادية، يعكس رؤية مصر الواضحة القائمة على تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية لدول حوض النيل، والحفاظ على الحقوق التاريخية والمكتسبة للشعوب، بما يضمن عدم الإضرار بأي طرف.

دعم مشروعات التنمية في الدول الإفريقية

وأشار وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب إلى أن دعوة الرئيس لتعزيز التوافق والتفاهم بين دول حوض النيل تمثل رسالة مباشرة بضرورة تغليب لغة الحوار والتعاون المشترك، بدلًا من التصعيد أو فرض الأمر الواقع، وهو ما يعزز فرص الوصول إلى حلول عادلة ومستدامة للأزمات القائمة.

وأضاف أن حديث الرئيس عن دعم مشروعات التنمية في الدول الإفريقية، خاصة في مجالات البنية التحتية والموارد المائية، يعكس دور مصر الريادي في القارة، وحرصها على نقل خبراتها التنموية إلى الأشقاء الأفارقة، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والاستقرار الإقليمي.

كما ثمّن النائب محمود حسين طاهر تأكيد الرئيس على دعم مصر الكامل لاستقرار الدول الإفريقية، خاصة في مناطق النزاعات، مشيرًا إلى أن التحركات المصرية تعكس مسؤولية تاريخية تجاه القارة، وسعيًا حقيقيًا لتعزيز الأمن والسلم، إلى جانب دعم جهود إعادة الإعمار وبناء المؤسسات.

واختتم "طاهر" بيانه بالتأكيد على أن كلمة الرئيس عكست رؤية متكاملة للسياسة الخارجية المصرية، تقوم على الشراكة والتكامل مع الدول الإفريقية، واحترام السيادة، وتحقيق المصالح المشتركة، بما يعزز مكانة مصر كركيزة أساسية للاستقرار والتنمية في القارة.

وكيل اتصالات النواب النائب محمود حسين طاهر الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي

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