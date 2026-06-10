قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«Sporty tv» تعلن إذاعة 34 مباراة مجانًا من كأس العالم 2026
النائبة نسرين عمر: إحنا بندفع ملايين بسبب العقر والبيانات عن الكلاب الضالة ناقصة | فيديو
تنتظر أم تشتري الآن؟.. بنك عالمي يكشف عن توقعاته لأسعار الذهب
رئيس اتحاد الطائرة يتابع جاهزية اللجنة الطبية للمنتخبات القومية استعدادًا للاجندة الدولية
أكثر 10 علامات سيارات ملاكي مبيعا في مصر
أحمد موسى: حرب المسيرات تغير موازين الصراعات العسكرية وتكشف تحديات جديدة أمام الجيوش
بيرلويجي كولينا يشيد بتواجد المصري أمين عمر بكأس العالم
هند الضاوي: واشنطن تتجه إلى تقطيع المعارك بدل الحرب الشاملة مع إيران
احذر على الطريق السريع.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس غدٍ الخميس
ترامب: مهمة سرية لحماية الملاحة في مضيق هرمز.. ومرور 100 مليون برميل نفط بأمان
وزير البترول: تصفير مستحقات الشركاء الأجانب يعزز الثقة ويفتح الباب لزيادة الإنتاجط
العظماء يرحلون .. تامر عبدالمنعم ينعي عبدالعزيز مخيون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

برلمانية: قانون الأسرة الجديد يرسخ الحماية الاقتصادية ويغلق أبواب التلاعب بحقوق النفقة

قانون الأسرة
قانون الأسرة
محمد البدوي

قالت الدكتورة فاطمة عادل، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الأسرة الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للأسرة المصرية، من خلال توفير آليات أكثر فاعلية لضمان الحقوق المالية للأمهات والأطفال بعد الانفصال.

 الفصل في قضايا النفقة

وأوضحت خلال مشاركتها في برنامج "الحياة اليوم"، أن تأخر الفصل في قضايا النفقة يعد من أبرز التحديات التي تواجه العديد من الأسر، لما يترتب عليه من أعباء معيشية ونفسية تؤثر بشكل مباشر على الأم وأبنائها، الأمر الذي يستدعي وضع حلول تشريعية أكثر كفاءة وسرعة.

مناقشات القانون

وأضافت أن المقترحات المطروحة ضمن مناقشات القانون تستهدف إنشاء منظومة تضمن انتظام صرف النفقات من خلال آليات تنفيذ ملزمة، بما يكفل وصول المستحقات المالية إلى أصحابها دون تعطيل أو تأخير، ويعزز من الاستقرار المعيشي للأسرة.

تعطيل تنفيذ الأحكام

وأشارت إلى ضرورة مواجهة الممارسات التي تستغل بعض الثغرات القانونية لتعطيل تنفيذ الأحكام أو التهرب من الالتزامات المالية، مؤكدة أن القانون الجديد ينبغي أن يتضمن أدوات أكثر حسمًا لمنع إساءة استخدام الإجراءات القانونية على حساب حقوق الأبناء.

إدراج اتفاقات قانونية منظمة

كما لفتت إلى أن من بين الأفكار التي تخضع للدراسة إدراج اتفاقات قانونية منظمة للعلاقات المالية بين الزوجين منذ بداية الحياة الزوجية أو أثناء استمرارها، بهدف تحديد الحقوق والواجبات بشكل واضح في حال وقوع الانفصال، بما يقلل من حجم النزاعات ويضمن حماية جميع الأطراف.

 تحقيق قدر أكبر من العدالة

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن الهدف الأساسي من تطوير قانون الأسرة هو تحقيق قدر أكبر من العدالة والاستقرار، وحماية الأطفال من الآثار السلبية للخلافات الأسرية، عبر منظومة قانونية توازن بين الحقوق والواجبات وتدعم استقرار الأسرة المصرية.

قانون الأسرة مشروع قانون الأسرة فاطمة عادل الاستقرار الاقتصادي حماية الأطفال استقرار الأسرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد زيادة المعاشات

النسبة 15 أم 20% ؟.. بدء تطبيق زيادة المعاشات 2026 خلال أيام

علي محمد علي

خليهم يسامحوني.. تفاصيل مأساوية لشاب أنهى حياته بعد النصب عليه وتعثر سداد ديونه

المتهم

مريض نفسي.. الداخلية تكشف تفاصيل تعدي شخص على حمار بالضرب

الذهب

5250 جنيهًا للجرام.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 18 الآن

علي محمد

بعد وفاته المأساوية.. تنازلات مفاجئة بالملايين عن ديون شاب أنهى حياته بسبب النصب عليه

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 7 قرارات جديدة اليوم .. تعرف على التفاصيل

منتخب بلجيكا

ضربة موجعة لمنتخب بلجيكا قبل مواجهة مصر في كأس العالم.. تفاصيل

زيادة المعاشات 2026 .. موعد الصرف وتفاصيل تطبيق الزيادة الجديدة

زيادة المعاشات 2026.. موعد الصرف وتفاصيل تطبيق الزيادة الجديدة

ترشيحاتنا

السيسي

محمود مسلم: مشاركة مصر في قمة السبع تعكس مكانتها الدولية والشراكة مع أوروبا من أبرز إنجازات الرئيس السيسي

الكهرباء

محمد سلمان: الكهرباء مش هتقطع بالليل حتى لو العداد خلص رصيد | فيديو

إيران

هند الضاوي: واشنطن تتجه إلى تقطيع المعارك بدل الحرب الشاملة مع إيران

بالصور

أكثر 10 علامات سيارات ملاكي مبيعا في مصر

أكثر 10 علامات سيارات ملاكي
أكثر 10 علامات سيارات ملاكي
أكثر 10 علامات سيارات ملاكي

طريقة عمل الشاورما اللحمة المصرية

طريقة عمل الشاورما اللحمة المصرية
طريقة عمل الشاورما اللحمة المصرية
طريقة عمل الشاورما اللحمة المصرية

فيديو يثير السخرية والجدل: كارو بدل الونش لنقل سيارة ملاكي

سيارة ملاكي على عربة كارو
سيارة ملاكي على عربة كارو
سيارة ملاكي على عربة كارو

منة فضالي تثير الجدل بإطلالة برفقة كلبها

منة فضالى تثير الجدل بإطلالتها رفقة كلبها
منة فضالى تثير الجدل بإطلالتها رفقة كلبها
منة فضالى تثير الجدل بإطلالتها رفقة كلبها

فيديو

سيارة ملاكي على عربة كارو

فيديو يثير السخرية والجدل: كارو بدل الونش لنقل سيارة ملاكي

الشهيد المقدم أيمن عبد الحميد كتات

حكاية بطل| قصة استشهاد مقدم أيمن كتات.. فيديو

سامر أبو طالب

سامر أبو طالب يكسر المألوف في «100 حلفان» بفكرة كليب تُطرح للمرة الأولى | فيديو

سامر أبو طالب

سامر أبو طالب يكسر المألوف في "١٠٠ حلفان" بفكرة كليب تُطرح للمرة الأولى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد نجم

أحمد نجم يكتب: تحالف الصين والبرازيل ضد هيمنة القطب الواحد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : أقسى أنواع الفقد .. أن يبقى الشخص ويختفي الشعور

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : السذاجة والإدارة

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حلم الشركة الوطنية الدولية التي تستثمر في البترول والغاز خارج مصر!!

د. شيماء الناصر

د.شيماء الناصر تكتب: الكلاب الضالة في مصر.. أزمة بيئية واجتماعية تتجاوز حدود الشارع

المزيد