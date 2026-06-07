الطماوي :13 جلسة استماع حول مشروع قانون الأسرة الجديد بدءا من الأسبوع المقبل

أعلن إيهاب الطماوى أمين اللجنة التشريعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان عن عقد نحو 13 جلسة استماع حول مشروع قانون الأسرة الجديد للمسلمين والمسيحين داخل المجلس بدؤا من الأسبوع المقبل .

ودعا أعضاء لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ إلى الحضور والمشاركة .

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة البرلمانية اليوم برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي وبحضور رئيس وأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان .

وشدد إيهاب الطماوي على ضرورة أن يكون المجلس القومي لحقوق الإنسان مدرجاً على جدول أعمال اللجنة البرلمانية ل حقوق الإنسان ليدلو برأيه في القضايا المعنية بحقوق الإنسان بفهومه الواسع، بما في ذلك الحقوق المدنية والسياسية،



فيما وجه الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ الشكر لزميله البرلماني السابق إيهاب الطماوي . مؤكداً أننا خضنا معارك في العديد من التشريعات، وكان لدينا تنسيق وسيظل بيننا في المرحلة.