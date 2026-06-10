إعلام الشيوخ: التنسيق المصري الإقليمي يعكس رؤية مسؤولة لإنجاح اتفاق شرم الشيخ ودعم التهدئة

أكد النائب أيمن حامد، وكيل لجنة الإعلام والثقافة بمجلس الشيوخ، أن الجهود المكثفة التي تبذلها مصر بالتنسيق مع عدد من الأطراف الإقليمية، وفي مقدمتها قطر وتركيا، تعكس تحركًا مسؤولًا يستهدف دعم تنفيذ بنود اتفاق شرم الشيخ، وتعزيز فرص التهدئة والاستقرار في المنطقة.

وقال حامد، في تصريحات صحفية اليوم، إن الدولة المصرية تواصل أداء دورها التاريخي والمحوري في إدارة الملفات الإقليمية المعقدة، مستندة إلى ثقلها السياسي وعلاقاتها المتوازنة مع مختلف القوى، وهو ما يمنحها قدرة فاعلة على تقريب وجهات النظر وخلق مسارات حوار أكثر واقعية وفاعلية.

. التنسيق القائم بين مصر وقطر وتركيا

وأضاف أن التنسيق القائم بين مصر وقطر وتركيا يمثل نموذجًا مهمًا للتعاون الإقليمي القائم على دعم الاستقرار، والعمل على تحويل التفاهمات السياسية إلى خطوات تنفيذية ملموسة، بما يسهم في تخفيف حدة التوترات وتهيئة الأجواء لمرحلة أكثر استقرارًا.

وأشار وكيل لجنة الإعلام والثقافة بمجلس الشيوخ إلى أن استضافة القاهرة لاجتماعات الفصائل الفلسطينية تأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل الحاجة إلى توحيد الصف الفلسطيني وتجاوز العقبات التي تعطل تنفيذ بعض بنود الاتفاق، مؤكدًا أن الحوار المباشر بين مختلف القوى الفلسطينية، برعاية مصرية، يمثل ركيزة أساسية لدعم مسار التسوية.

إنهاء الأزمات الإقليمية

وأوضح أن استمرار هذه الجهود يعكس إيمانًا راسخًا بأولوية الحلول السياسية والدبلوماسية، باعتبارها الطريق الأمثل لإنهاء الأزمات الإقليمية، وتحقيق تطلعات الشعوب في الأمن والاستقرار والتنمية.

واكد النائب أيمن حامد، أن مصر ستظل داعمًا رئيسيًا لكل المبادرات الهادفة إلى ترسيخ السلام في المنطقة، مشددًا على أن نجاح المرحلة المقبلة مرهون باستمرار التنسيق بين الأطراف المعنية، والالتزام الجاد بالتفاهمات القائمة، بما يفتح المجال أمام تسوية شاملة وعادلة ومستدامة.