تُعد نيسان Z 2027 واحدة من أبرز السيارات اليابانية التي تنتمي إلى فئة الكوبيه الرياضية، وتواصل من خلالها الشركة حضورها عالميًا في هذه الفئة التي تجمع بين التصميم ذي الطابع الكلاسيكي والتقنيات الحديثة.

وتحافظ السيارة على هويتها المعروفة من خلال هيكل ببابين ومقصورة رياضية، مع مجموعة من التجهيزات، إلى جانب أنظمة مساعدة ووسائل اتصال وترفيه.

نيسان Z 2027

تصميم نيسان Z

تعتمد السيارة على تصميم كوبيه منخفض، مع غطاء محرك طويل ومقدمة مدببة، بينما تأتي المصابيح الأمامية والخلفية بتقنية LED، ويبلغ طولها نحو 4,380 مم، وعرضها 1,845 مم، وارتفاعها 1,315 مم، مع قاعدة عجلات تصل إلى 2,550 مم.

نيسان Z 2027

محرك نيسان Z

تعتمد نيسان Z على محرك بنزين سداسي الأسطوانات بسعة 3.0 لتر، مزود بشاحني تيربو، وتصل قوته إلى 400 حصان، مع عزم دوران يبلغ 475 نيوتن متر، وترتبط المنظومة بناقل حركة أوتوماتيكي من 9 سرعات أو بناقل حركة يدوي، مع توجيه القوة إلى العجلات الخلفية.

نيسان Z 2027

تجهيزات نيسان Z

تضم المقصورة شاشة معلومات وترفيه تعمل باللمس قياس 8 بوصات، وتدعم الاتصال بالهواتف الذكية عبر تطبيقي Apple CarPlay وAndroid Auto، إلى جانب شاشة عدادات رقمية قياس 12.3 بوصة تعرض بيانات القيادة أمام السائق.

نيسان Z 2027

وتوفر السيارة عجلة قيادة مكسوة بالجلد متعددة الوظائف، ونظاماً صوتياً، ومكيف هواء أوتوماتيكي، ومجموعة من أنظمة السلامة ومساعدة السائق، تشمل المكابح المانعة للانغلاق ABS، والتوزيع الإلكتروني لقوة الكبح EBD، ونظام التحكم في الجر، وبرنامج الثبات الإلكتروني، ومساعد صعود المرتفعات، إلى جانب نظام تثبيت السرعة.

نيسان Z 2027

كما تقدم السيارة بأنظمة للتحذير من التصادم الأمامي، والفرملة التلقائية في حالات الطوارئ، والتنبيه عند مغادرة المسار، ومراقبة النقطة العمياء، والتحذير من حركة المرور الخلفية، فضلاً عن الوسائد الهوائية وكاميرا الرؤية الخلفية وحساسات الركن.

سعر نيسان Z موديل 2027 في السعودية

يبلغ سعر نيسان Z في السوق السعودي نحو 261,999 ريالاً سعودياً.