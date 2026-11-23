تتواصل المنافسة بين شركات السيارات للوصول إلى سرعات قياسية، بعدما نجحت BYD الصينية في جذب الأنظار بسيارتها Yangwang U9 Xtreme، التي تجاوزت حاجز 500 كم/س.

وتتمسك الشركة السويدية كوينيجسيج بطموحها في تحقيق إنجاز مماثل من خلال Jesko Absolut، التي طُورت لتقديم مستويات استثنائية من الأداء وتقليل مقاومة الهواء، وسط تحديات هندسية تتعلق بسلامة الإطارات وقدرتها على تحمل السرعات المرتفعة.

كوينيجسيج جيسكو Absolut

كوينيجسيج تتمسك بهدف تجاوز 500 كم/س

لا تزال كوينيجسيج تستهدف الوصول بسيارة Jesko Absolut إلى سرعة تتجاوز 500 كم/س، بعدما سجلت BYD Yangwang U9 Xtreme سرعة بلغت 503.17 كم/س خلال تجربة في أبوظبي.

وتسعى العلامة السويدية إلى منافسة هذا الإنجاز من خلال سيارتها الخارقة، التي تستهدف سرعة نظرية تصل إلى 532 كم/س، أي ما يعادل 330 ميلًا في الساعة، لكن هذا الرقم لم يتحول حتى الآن إلى إنجاز رسمي مسجل على طريق فعلي.

كوينيجسيج جيسكو Absolut

القدرات الفنية لمحرك Jesko Absolut

تعتمد السيارة على محرك V8 مزدوج التيربو بسعة 5.0 لتر، يولد قوة 1280 حصانًا باستخدام البنزين التقليدي، وترتفع قوته إلى 1600 حصان عند استخدام وقود E85، مع عزم دوران أقصى يبلغ 1500 نيوتن متر عند 5100 دورة في الدقيقة، ويتصل المحرك بناقل حركة Koenigsegg Light Speed Transmission المكون من 9 سرعات، مع نظام دفع خلفي.

كوينيجسيج جيسكو Absolut

تصميم كوينيجسيج جيسكو Absolut

ركزت كوينيجسيج في تطوير نسخة Absolut على تقليل مقاومة الهواء بدلًا من توليد قوة ضغط سفلية كبيرة مثل نسخة Attack المخصصة للحلبات.

ويبلغ وزن السيارة 1290 كجم، ويرتفع إلى نحو 1390 كجم في وضع التشغيل، مع طول 4845 مم، وعرض 2030 مم، وارتفاع 1210 مم، وقاعدة عجلات بطول 2700 مم.

كوينيجسيج جيسكو Absolut

مواجهة مفتوحة مع BYD الصينية

تعكس المنافسة اختلافًا واضحًا بين التقنيات الكهربائية ومحركات الاحتراق الداخلي، إذ تعتمد Yangwang U9 Xtreme على أربعة محركات كهربائية ونجحت بالفعل في تسجيل 503.17 كم/س، بينما تراهن كوينيجسيج على محركها ثماني الأسطوانات وحلولها الديناميكية المتقدمة، وحتى تنفذ الشركة السويدية اختبارًا رسميًا على الطريق، ستظل السيارة الصينية صاحبة الرقم المسجل، فيما يبقى طموح Jesko Absolut في تجاوز هذا الإنجاز.