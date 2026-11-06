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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بقوة تقارب 3000 حصانًا.. BYD يانج وانج U9 إكستريم الأسرع في العالم

BYD يانج وانج U9 إكستريم
BYD يانج وانج U9 إكستريم
صبري طلبه

استطاعت السيارة BYD يانج وانج U9 إكستريم أن تحقق لقب أسرع سيارة إنتاجية في العالم، بعدما قدمت أداءً استثنائيًا خلال اختبار للسرعة القصوى أُجري في إمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ونجحت السيارة الكهربائية الخارقة في تسجيل سرعة بلغت 503.17 كيلومتر في الساعة، لتصبح أول سيارة إنتاجية تتجاوز حاجز 500 كيلومتر في الساعة، وجاء هذا الإنجاز ليعزز حضور العلامة الصينية في قطاع السيارات الخارقة، ويؤكد التطور الذي وصلت إليه تقنيات الدفع الكهربائي.

BYD يانج وانج U9 إكستريم 

BYD يانج وانج U9 إكستريم وتسارع مذهل 

تمكنت يانج وانج U9 إكستريم من تحسين رقمها القياسي السابق، بعدما كانت قد سجلت سرعة قصوى بلغت 496.22 كيلومتر في الساعة خلال اختبار سابق في ألمانيا خلال سبتمبر 2025.

ونجحت السيارة في رفع هذا الرقم بمقدار 6.95 كيلومتر في الساعة، لتصل إلى سرعتها الجديدة البالغة 503.17 كيلومتر في الساعة خلال اختبار أُجري في الأول من نوفمبر 2026 على طريق مغلق في أبوظبي. 

محركات BYD يانج وانج U9 إكستريم 

تعتمد BYD يانج وانج U9 إكستريم على منظومة دفع كهربائية تضم أربعة محركات مستقلة، وتولد هذه المحركات قوة إجمالية تبلغ 2,220 كيلوواط، بما يعادل نحو 2,977 حصانًا.

ويصل ناتج كل محرك إلى 555 كيلوواط، مع إمكانية بلوغ سرعة دوران تصل إلى 30 ألف دورة في الدقيقة، وتعتمد السيارة على منصة e4 المتطورة، التي تتيح التحكم المستقل في توزيع القوة والعزم بين العجلات الأربع.

وتحصل المنظومة الكهربائية على طاقتها من بطارية Blade المتطورة المصنوعة بتقنية فوسفات الحديد والليثيوم، مع دعم بنية كهربائية عالية الجهد تصل إلى 1200 فولت. 

تصميم BYD يانج وانج U9 إكستريم 

ترتكز يانج وانج U9 إكستريم على عجلات رياضية بقياس 20 بوصة، مزودة بإطارات عالية الأداء من تطوير Giti Tire، وبمقاس 325/35 ZR20 على المحورين الأمامي والخلفي، كما حصلت السيارة على نظام تعليق نشطDiSus-X ، إلى جانب مكابح سيراميكية كربونية مع مكونات مصممة لتحمل درجات الحرارة والأحمال الناتجة عن الأداء الرياضي المكثف.

byd يانج وانج BYD يانج وانج BYD يانج وانج U9 BYD يانج وانج U9 إكستريم

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