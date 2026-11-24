تواصل جيتور الصينية توسيع نطاق حضورها في الأسواق العالمية، من خلال تقديم طرازات جديدة ومتنوعة، منها السيارة F700 التي تنتمي إلى قطاع الشاحنات بتصميم البيك أب.

منظومة جيتور F700

تستمد جيتور F700 قوتها من منظومة هجينة قابلة للشحن، تتكون من محرك بنزين توربيني سعة 2.0 لتر، يعمل بالتعاون مع محركين كهربائيين، مع نظام دفع رباعي كهربائي.

جيتور F700

وتصل القوة الإجمالية للمنظومة إلى 665 كيلوواط، بما يعادل نحو 904 أحصنة وفق وحدة PS، بينما يبلغ عزم الدوران 1135 نيوتن متر، وتتصل المنظومة بناقل حركة هجين ثنائي السرعات.

جيتور F700

وتعتمد السيارة جيتور F700 على منصة كهربائية بجهد 800 فولت وبطارية سعة 34.13 كيلوواط ساعة، وتوفر السيارة مدى كهربائيًا يصل إلى 75 كم وفق معيار WLTC.

جيتور F700

قدرات مخصصة للطرق الوعرة

لا تقتصر تجهيزات F700 على منظومة القوة، إذ تأتي بهيكل منفصل عن الجسم ونظام دفع رباعي ذكي، مع أوضاع قيادة مخصصة للرمال والطين والثلوج والصخور، إلى جانب مساعد صعود المرتفعات والتحكم في نزول المنحدرات، بينما تبلغ قدرة السحب نحو 3500 كجم.

جيتور F700

أبرز تجهيزات جيتور F700

تضم المقصورة شاشة عرض رقمية قياس 35.4 بوصة، تعمل بجوار شاشة لمس مركزية قياس 15.6 بوصة، مع دعم الاتصال بالهواتف الذكية والشحن اللاسلكي ومنافذ الطاقة، وتشمل التجهيزات مقاعد أمامية كهربائية، ونظام إضاءة محيطية يتوفر بعدد 64 لونًا، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ونظامًا صوتيًا يضم 10 مكبرات صوت في الفئات الأعلى.

جيتور F700

زودت جيتور سيارتها الجديدة بمجموعة من تجهيزات السلامة، تشمل الوسائد الهوائية الأمامية والجانبية والستائرية، ونظام منع انغلاق المكابح ABS، والتوزيع الإلكتروني لقوة الكبح EBD، والتحكم في الجر والثبات الإلكتروني، ومساعد صعود المرتفعات ونزول المنحدرات، كما تتوفر كاميرات محيطية بزاوية 360 درجة، ومستشعرات ركن، وأنظمة مراقبة النقطة العمياء والتنبيه عند مغادرة المسار.