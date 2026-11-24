كشفت فيراري الإيطالية عن سيارة 296 Challenge Stradale الجديدة، خلال فعاليات Finali Mondiali 2026 التي استضافتها حلبة برشلونة كاتالونيا في إسبانيا، لتقدم طرازًا يجمع بين تقنيات سيارات السباقات وإمكانية السير على الطرق العامة.

ويأتي ظهور السيارة ضمن توسع عائلة 296، مع إعادة إحياء اسم Challenge Stradale الذي ارتبط سابقًا بطراز 360 Challenge Stradale، الذي ظهر في عام 2003.

فيراري 296 Challenge Stradale

محرك فيراري 296 Challenge Stradale

تخلت فيراري في 296 Challenge Stradale عن نظام الدفع الهجين المستخدم في 296GTB، واعتمدت على محرك بنزين V6 مزدوج التيربو بسعة 3.0 لتر، ويولد المحرك قوة تصل إلى 670 حصانًا عند 8000 دورة في الدقيقة.

ويصل عزم دوران الأقصى للسيارة فيراري في 296 Challenge Stradale نحو 740 نيوتن متر عند 6250 دورة في الدقيقة، وترتبط المنظومة بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 8 سرعات، ينقل القوة إلى العجلات الخلفية.

فيراري 296 Challenge Stradale

تسارع فيراري 296 Challenge Stradale

تستطيع السيارة الانطلاق من الثبات إلى سرعة 100 كم/س خلال 2.8 ثانية، بينما تحتاج إلى 7.9 ثانية للوصول إلى 200 كم/س، وتتجاوز سرعتها القصوى 300 كم/س.

تعديلات انسيابية لزيادة الثبات على الحلبات

حصلت 296 Challenge Stradale على حزمة خارجية مختلفة، تتضمن جناحًا خلفيًا ثابتًا من ألياف الكربون، ومشتت هواء أماميًا معاد التصميم، وعناصر إضافية لتوجيه تدفق الهواء.

فيراري 296 Challenge Stradale

وتساعد هذه التعديلات السيارة على توليد قوة ضغط سفلية تبلغ 617 كجم عند سرعة 250 كم/س، بزيادة تصل إلى 72% مقارنة بطراز 296 GTB، بما يعزز تماسكها عند المنعطفات والسرعات المرتفعة.

كما أجرت فيراري تعديلات على نظام التعليق بهدف تحسين الاستجابة وتقليل ميلان الهيكل أثناء الانعطاف، كما زودت السيارة بمكابح سيراميكية كربونية ونظام ABS Evo، إلى جانب إطارات Pirelli P Zero R وP Zero Trofeo RS المطورة لتناسب قدراتها.