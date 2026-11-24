أكد الاتحاد الأوروبي تمسكه بأهداف اتفاق باريس للمناخ، ورفضه أي تراجع عن مستوى الطموح أو تنفيذ الالتزامات المناخية، وذلك في ختام مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ "كوب31" الذي استضافته مدينة أنطاليا التركية.

وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد والدول الأعضاء الـ27 أظهروا موقفًا موحدًا والتزامًا راسخًا بالحد من الاحترار العالمي من خلال اتفاق باريس، مؤكدين عزمهم على تنفيذ التعهدات المناخية التي سبق الاتفاق عليها بين الشركاء الدوليين.

وأضاف البيان أن الاتحاد الأوروبي واصل، على مدار أسبوعين من المفاوضات، التواصل مع جميع الأطراف بهدف تقريب وجهات النظر والتوصل إلى توافقات تستند إلى العلم، وتدفع نحو التحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري، وفقًا لما تم الاتفاق عليه في أول تقييم عالمي لاتفاق باريس في دبي عام 2023، مع ضمان أن يكون التحول نحو الطاقة النظيفة عادلًا ومنصفًا للجميع.

وأشاد الاتحاد الأوروبي بالجهود التي بذلتها رئاستا المؤتمر التركية والأسترالية، إلا أنه شدد على عدم إمكانية قبول تسوية من شأنها المساس باتفاق باريس أو المبادئ الأساسية اللازمة لضمان مستقبل صالح للعيش على كوكب الأرض.

وأشار إلى أن موجات الطقس المتطرف التي شهدها العالم خلال الصيف كانت غير مسبوقة، وأن درجات الحرارة العالمية تواصل ارتفاعها، ما ينذر بتزايد الآثار المدمرة لتغير المناخ، وخسائر اقتصادية فادحة، وعواقب لا رجعة فيها على البشرية والبيئة، مؤكدًا ضرورة إبقاء ارتفاع درجات الحرارة العالمية قريبًا قدر الإمكان من مستوى 1.5 درجة مئوية فوق معدلات ما قبل الثورة الصناعية، من حيث مقدار الزيادة ومدتها، للحد من تجاوز هذا المستوى.

وأكد الاتحاد الأوروبي أن التعددية الدولية لا تزال حية وفاعلة في جهود مكافحة تغير المناخ، مشددًا على ضرورة عدم السماح بأي تراجع سواء في الطموح المناخي أو في تنفيذ الالتزامات، لافتًا إلى أن تحالفًا واسعًا يضم أكثر من 130 طرفًا، من بينهم الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء الـ27 وعدد من الدول الأكثر تقدمًا في العمل المناخي بقيادة بنما، تمسك بأهداف اتفاق باريس ودعا بالإجماع إلى التحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري.

وأضاف أن رئاستي المؤتمر أطلقتا مشاورات خلال "كوب31" بهدف تعزيز مسار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، معربًا عن تطلعه إلى أن تتيح هذه العملية دفع العمل المناخي الدولي إلى الأمام.

وشدد البيان على أن التحول إلى الطاقة النظيفة بات مسارًا لا رجعة فيه ويتقدم بوتيرة سريعة على مستوى العالم، مؤكدًا أهمية تنفيذ نتائج التقييم العالمي الأول لاتفاق باريس، لا سيما في ظل إطلاق الأطراف التقييم العالمي الثاني خلال مؤتمر أنطاليا.

وفي خطوة وصفها الاتحاد الأوروبي بأنها تقدم مهم، أشار إلى تأييده، إلى جانب عدد كبير من الأطراف وبمشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال قمة قادة "كوب31"، التعهد العالمي "35 بحلول 35" بشأن كهربة القطاعات المختلفة، الذي أطلقته الرئاسة التركية للمؤتمر، بهدف تعزيز التوسع في استخدام الكهرباء عالميًا.