استغل وزير البيئة والصيد والتنمية المستدامة في تشاد "حسن بخيت جاموس" مؤتمر الأطراف المعني بالمناخ في دورته الحادية والثلاثين (كوب 31- COP31) لتعزيز الشراكة بين تشاد ومرفق البيئة العالمية (GEF)، حيث يفتح هذا التعاون آفاقا لتعبئة 28 مليون دولار لدعم الأولويات البيئية في تشاد.

وذكرت الوكالة التشادية للأنباء والنشر، اليوم /الثلاثاء/، أن مؤتمر (COP31) اختتم أعماله، أول أمس /الأحد/، في مدينة /أنطاليا/ بتركيا، دون التوصل إلى توافق عالمي حول اتفاق مناخي نهائي.

وفي هذا السياق.. أجرى الوزير التشادي مباحثات مع الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مرفق البيئة العالمية (GEF) "دييغو ميسا بويو"، حيث أتاح هذا اللقاء استعراض واقع التعاون بين الطرفين، لاسيما المشاريع الجارية حاليا، كما تم إيلاء اهتمام خاص للصعوبات التي تواجه تنفيذ مشروعي "STRADAP" و"PINAMAC"، حيث بات من الضروري اتخاذ تدابير تصحيحية لتسريع وتيرة الأنشطة المتعلقة بهما.

وتأتي هذه المناقشات في ظل انطلاق الدورة التاسعة لتمويل مرفق البيئة العالمية (GEF-9)، مما يتيح فرصا جديدة لتعبئة الموارد لصالح تشاد. إذ يمكن للبلاد الاستفادة من مخصصات تقدر بنحو 20 مليون دولار من "صندوق البلدان الأقل نموا" (LDCF)، والمخصصة بشكل رئيسي لتمويل مشاريع التكيف مع التغير المناخي.

ويضاف إلى ذلك مبلغ 8 ملايين دولار عبر آلية "STAR"، لدعم التدخلات في مجالات التنوع البيولوجي، والتغير المناخي، وتدهور الأراضي. كما تتوفر قنوات تمويل أخرى يمكن الاستفادة منها لدعم الأولويات البيئية في البلاد.

وخلال المباحثات، أكد وزير البيئة التشادي، حرص حكومة بلاده على تعزيز تعاونها مع مرفق البيئة العالمي (FEM)، مع التركيز على التعبئة الفعالة للموارد والاستخدام الأمثل للتمويلات المتاحة.

وشدد الطرفان على أهمية الشفافية والمساءلة والمتابعة الدورية للاستثمارات بهدف تذليل العقبات التي تبطئ تنفيذ المشاريع وضمان تحقيق نتائج ملموسة تعود بالنفع على السكان.

وفي ختام اللقاء، اتفق المسئولان على تكثيف متابعة المشاريع الجارية والعمل على معالجة التحديات التي تعيق تنفيذها.

يذكر أن مرفق البيئة العالمية (GEF) هو شبكة عالمية من الصناديق البيئية تأسست قبيل قمة الأرض في ريو عام 1992 لدعم الدول النامية في معالجة التحديات البيئية العالمية. ويعمل المرفق كآلية مالية لعدة اتفاقيات دولية متعددة الأطراف، وقدم تمويلا يزيد عن 27 مليار دولار أمريكي معظمها في صورة منح، وحشد أكثر من 155 مليار دولار إضافية لمشاريع بيئية.