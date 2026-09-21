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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مدير تعليم القليوبية يحيل مسؤول بالقناطر للتحقيق ويشدد على حظر التصوير بالمدارس

جانب من الجولة
جانب من الجولة
إبراهيم الهواري

أجرى الدكتور ياسر محمود، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، اليوم الإثنين 21 سبتمبر، جولة ميدانية مفاجئة شملت عددًا من مدارس إدارة القناطر الخيرية التعليمية، لمتابعة انتظام العملية التعليمية والانضباط الإداري والتعليمي.


واستهل مدير المديرية جولته بزيارة مدرسة الشهيد محمد منصور الابتدائية بقرنفيل، أعقبها بزيارة مدرسة صفوت شلبي الابتدائية بسندبيس، حيث تابع السجلات الإدارية ونسب حضور الطلاب، وتفقد الفصول الدراسية للوقوف على مدى الالتزام بالكثافات الطلابية المقررة وقوائم الفصول.

واختتم جولته بزيارة مدرسة الرائد محمد عبد اللطيف خفاجة الثانوية المشتركة، مؤكدًا أهمية توفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة للطلاب.

إحالة للتحقيق

وخلال الجولة، رصد الدكتور ياسر محمود عددا من السلبيات المتعلقة بالمتابعة، ليصدر قرارًا فوريًا بإحالة أحد المسؤولين للتحقيق، بسبب عدم جدية المتابعة وضعف أدوات الرقابة، مشددًا على عدم التهاون مع أي تقصير يؤثر على انتظام العملية التعليمية أو مصلحة الطلاب.

كما شدد مدير المديرية على الالتزام بالتعليمات والقرارات المنظمة للعمل داخل المدارس، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على حرمة المدرسة وانضباطها، والتعامل بحسم مع أي مخالفات يتم رصدها وفقًا للقواعد واللوائح المنظمة.

وأكد الدكتور ياسر محمود وكيل تعليم القليوبية، استمرار الجولات المفاجئة بمختلف مدارس المحافظة، لمتابعة الأداء على أرض الواقع، ورصد أوجه القصور والعمل على تلافيها، بما يضمن انتظام العملية التعليمية وتحقيق الانضباط داخل المدارس.

وقال: “إن جودة التعليم تبدأ من قوة الانضباط، وكل مسؤول في موقعه مؤتمن على مستقبل أبنائنا، ولن نسمح بأي تقصير يمس مسيرتهم التعليمية”.

القليوبية القناطر الخيرية تعليم القليوبية ادارة القناطر جولة تفقدية

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