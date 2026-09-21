مدير تعليم القليوبية يحيل مدير ومعلمي مدرسة الحسانية الابتدائية1 بقها للتحقيق العاجل

أجرى الدكتور ياسر محمود، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، بزيارة تفقدية مفاجئة لمدرسة الحسانية الابتدائية رقم ١ التابعة لإدارة قها التعليمية، وذلك للوقوف على مدى التزام المدرسة بالتعليمات الوزارية وانضباط المنظومة التعليمية مع بداية العام الدراسي.



وخلال تفقد وكيل الوزارة للفصول الدراسية والمبنى المدرسي، رصد عدة ملاحظات وسلبيات تتعلق بتدني مستوى الانضباط الإداري، والتقصير في أداء الواجبات الوظيفية، وعدم الالتزام الكامل بالتعليمات بالشكل المطلوب.



وبناءً على ما شهده من تراخٍ لا يخدم مصلحة الطلاب، أصدر الدكتور ياسر محمود قراراً فورياً بإحالة مدير المدرسة وجميع المعلمين المقصرين إلى الشؤون القانونية للتحقيق العاجل ، مؤكداً أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير يمس مسيرة التعليم بالمحافظة، وأن المحاسبة ستكون حاسمة لكل من يثبت إهماله في واجباته المهنية.

جولات مفاجئة

وشدد وكيل الوزارة ، خلال الزيارة، على أن الجولات المفاجئة ستستمر وتتكثف بجميع الإدارات التعليمية لضمان خلق بيئة تربوية جاذبة ومنضبطة موجهاً تعليماته لمدير الإدارة التعليمية بقها بمتابعة المدرسة وتلافي كافة الملاحظات التي تم رصدها فوراً لضمان انتظام الدراسة بها بشكل يليق بأبنائنا الطلاب.

وأشارإلى إن الانضباط هو الركيزة الأساسية لتعليم حقيقي، ولن نسمح بأي تقاعس داخل محراب العلم؛ فالنزول للميدان هدفُه الإصلاح ومحاسبة المقصرين لضمان مستقبل أفضل لأبناء القليوبية.