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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس هيئة المحطات النووية يكرّم أبناء العاملين المتفوقين دراسيًا

خلال التكريم
خلال التكريم
وفاء نور الدين

 كرّم الدكتور شريف حلمي، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات ابنووية أبناء العاملين المتفوقين دراسيًا عن العام الدراسي 2025/2026، بمقر الهيئة بالقاهرة، بحضور عدد من قيادات الهيئة، تقديرًا لما حققوه من نتائج متميزة، وتشجيعًا لهم على مواصلة مسيرة النجاح والتميز.

وأكد الدكتور شريف حلمي أن تكريم أبناء العاملين يأتي تقديرًا لما بذلوه من جهد ومثابرة طوال العام الدراسي، مشيرًا إلى أن التفوق العلمي يمثل ثمرة للاجتهاد والعمل الجاد، ومصدر فخر لأسرهم ولأسرة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.

ووجّه  التهنئة إلى الطلاب والطالبات المكرمين وأسرهم، متمنيًا لهم مواصلة النجاح وتحقيق طموحاتهم المستقبلية، كما أشاد بدور الأسر في توفير الدعم والتشجيع لأبنائهم، مؤكدًا أن الأسرة شريك أساسي في صناعة النجاح.

وشهدت الاحتفالية تكريم عدد من أبناء العاملين المتفوقين بمختلف المراحل التعليمية، حيث تم تقديم شهادات التقدير لهم، وسط أجواء احتفالية عكست مشاعر الفخر والاعتزاز بهذا الإنجاز، وبمشاركة أسر الطلاب.

وتأتي هذه الاحتفالية في إطار حرص هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء على تعزيز التواصل مع العاملين وأسرهم، وتقدير جهودهم، ودعم المبادرات التي تسهم في ترسيخ قيم التميز والانتماء، بما يعكس اهتمام الهيئة بالعنصر البشري ودوره في تحقيق أهدافها.

وفي ختام الاحتفالية، التقط الدكتور شريف حلمي وقيادات الهيئة الصور التذكارية مع الطلاب المكرمين وأسرهم، وسط أجواء من السعادة والاحتفاء بهذا الإنجاز، مع تمنيات الهيئة لجميع أبنائها الطلاب بدوام النجاح والتوفيق.

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