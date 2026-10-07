حلال فيكم الـai.. أحمد إبراهيم يهاجم صناع الموسيقي بسبب تجاهل الموزع

نشر الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يعلن فيه غضبه من تجاهل دور الموزع في صناعة الأغنية، مشيرا إلى أن العمل الموسيقي لا يقتصر على الكلمات واللحن فقط.

وشارك أحمد إبراهيم، فيديو بشأن تقرير نشرته مجلة بيلبورد عن أغاني شيرين عبد الوهاب الجديدة، متجاهلا دور الموزعين الموسيقيين في الاغاني.

وكتب أحمد إبراهيم: «هي الاغنية بتنزل كلام ولحن؟؟، طيب والموزع؟؟؟، الراجل الأمين اللي عامل المزيكا، اللي متروقه للحن، ومش عامل دوشه معاه، رغم انه يقدر يستعرض ويركّب مزيكته؟، والموزع اللي مسجل الغنا، وعامل الفواصل، واللزم الموسيقيه، والردود، والف الوتريات، والصولو، والهارموني، وعامل مكس الايقاع الشرقي بالدف على ايقاع rnb، ومكسج الاغنية، مين هيتكلم عن مجهود الموزع، والأيام اللي بتروح عشان ينزل أغنية 3 دقايق؟، طب مين هيتعب نفسه، وهيبعت قبل التقرير، يسأل عن الأغنية، ويعرف مثلا أنها كانت أغنية هاوس، والعبد لله وزعها تاني بالشكل الدرامي اللي نزل ده؟».

وأضاف أحمد إبراهيم : «حضرتك بتقولي أغنية (خاين)، ناحجة من ريحة (أغانيها القديمة)، مش جايز من الأسباب مثلا أنه نفس الراجل الموزع اللي رجعت تشتغل معاه تاني بعد غياب، وكان زمان عملها (مشاعر/ على بالي/ أنت آخر واحد/ المراية/ حبه جنه/ متحاسبنيش/ خليتني أخاف/ كلي ملكك/ متاخده من الأيام/مش قد الهوى)؟!».

أحمد إبراهيم: بعد كده المغني ينزل الأغنية بصوته فقط

وأوضح أحمد إبراهيم :«بعد كده المغني ينزل الأغنية بصوته فقط، عشان تبقى كلام ولحن بس، وحتى توفروا أجر الموزع الكبير، والعازفين الكبار اللي بينفذوا رؤيته.. مش كفايه مش بنتنيل ناخد حق أداء علني!! الواحد بعد كده يرمي الأغنية ع الخرا السونو زي الملحنين، ويقوله وزع لوحدك، واكتب أسمي وخلاص، بدل التعب والشقا والسهر عشان ننزل حاجة تعجب الجمهور وتبسطه!».

وانهى أحمد إبراهيم حديثه قائلا : «لحد أمتى المواقع والقنوات والبرامج هتفضل تتجاهل اسم الموزع؟، حتى الحفلات بيتعمدوا يتجاهلوا اسم الموزع اللي عامل المزيكا اللي جايبين مايسترو، وعازفين ينفذوا توزيعه للاغنية لايف!!!، حلال فيكم الـAI والله، حتى الجمهور الأصلي بقى يجمع رأيه من تعليقات اللجان الملاكي في البوستات وينشره!، مش كفاية لما مغني ينزل جزء دعائي من مزيكة الأغنية، ألاقي الجمهور يكتب الله ع الالحان الحلوة!!، اي المزيكا بالنسبالهم لحن.. التوزيع غالبا بيوزع أجور الناس!؟».