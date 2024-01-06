أحمد إبراهيم : أغنية موحشتكيش غالية عليا ومستنيها بصوت تامر حسني

نشر الموزع أحمد إبراهيم عبر صفحته الشخصية على موقع إنستجرام ، فيديو كواليس كليب موحشتكيش للفنان تامر حسني .

وعلق أحمد إبراهيم قائلاً : قريبا موحشتكيش لأول مره من ألحاني بصوت نجم الجيل تامرحسني

حبيبنا وش خير على ناس كتير سواء في المزيكا او السينما.

وتابع أحمد إبراهيم : وبالنسبالي له معزّة خاصة بينا عشرة تعب ومشوار نجاح ، باذن الله هتشوفونا سوا كتير قريب وهتجمعنا أعمال مهمة ، أغنية موحشتكيش غالية عليا ومستنيها تنزل من مدة الكليب حلو جدا ان شاء الله هيعجبكم ، كلمات امير طعيمة لحن وتوزيع أحمد إبراهيم .

ورد عليه تامر حسني قائلاً : يا حبيبي يا احمد انت اللي موسيقار كبير من يومك من واحنا صغيرين ذوقك راقي ومختلف واغانيا معاك دايماً ليها طابع خاص مبسوط انك بدأت تلحن وماشاء الله الحانك مميزة، ومبروك للوسط الفني كسبنا ملحن رائع مع إنه موزع خطير شكراً يا احمد على الاغنيه دي موحشتكيش الحانك و توزيعك و تأليف الرائع امير طعيمه .

وكان قد تصدر النجم تامر حسني القائمة السنوية لأكثر الفنانين المصريين مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، بـ3 مليارات و500 مليون مشاهدة.

وضمت القائمة، كل من «أحمد سعد، محمد حماقي، شيرين، حمزة نمرة، حمادة هلال، تامر عاشور، محمود العسيلي، رامي صبري، روبي».