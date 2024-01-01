تامر حسني ينشر فيديو من كواليس كليب موحشتكيش

نشر المطرب تامر حسني فيديو على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك من كواليس كليب موحشتكيش وهي إحدى أغنيات ألبوم هرمون السعادة.



وقدم تامر حسني أغنية موحشتكيش لأول مرة منذ ساعات قليلة خلال حفل ليلة رأس السنة بكورنيش أبو ظبي، استعداد لطرحها بشكل رسمي

تامر حسني يحتفل بالعام الجديد مع أسرته

نشر الفنان تامر حسني صورة بصحبة زوجته السابقة بسمة بوسيل وأولاده ليهنىء جمهوره بمناسبة رأس السنة ، ذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام.

وعلق تامر حسني على الصورة ، قائلاً: “ كل سنة وأنتوا طيبين ويارب أفضل على الجميع وعلى أمتنا العربية”.

تامر حسني يستأنف تسجيل أغاني ألبومه الجديد

وعاد تامر حسني منذ أيام لاستئناف نشاطه الفني ودخول الاستديو لتسجيل أغاني ألبومه الجديد بعد فترة توقف بسبب الأحداث الجارية فى فلسطين.



ونشر تامر حسني صورة له من داخل الاستديو معلنا عودته لتسجيل أغاني ألبومه الجديد المفترض طرحه مع بداية عام 2024.

