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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ملك أحمد زاهر تحتفل بنجاح شريكها: «أنت المؤلف الأقرب إلى قلبي»

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
باسنتي ناجي

احتفلت ملك أحمد زاهر بنجاح شريكها، معربة عن فخرها الشديد به وبالجهد الذي يبذله لتحقيق أحلامه، مؤكدة أن نجاحه يشعرها وكأنه نجاح شخصي لها.

ملك أحمد زاهر وخطيبها 

وقالت ملك في رسالة مؤثرة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" : «كلمة فخورة لا تكفي لوصف شعوري، لا أعتقد أنني سأجد الكلمات المناسبة لأشرح لك ما أشعر به وأنا أقف بجانبك وأشاهدك تحول أحلامك إلى حقيقة ملموسة».

وأضافت: «أنا فخورة جداً بالشخص الذي أنت عليه، وممتنة للغاية لأنني أشاركك هذه الحياة، وسعيدة جداً بأن أدعوك شريكي»، مشيرة إلى سعادتها برؤية الأعمال التي يضع فيها قلبه تصل إلى الجمهور.

واختتمت رسالتها قائلة: «فيلم آخر، وحلم آخر ينبض بالحياة، ولحظة أخرى سأتذكرها دائماً.. مبروك يا حبيبي، أتمنى أن تسمح لنفسك بالاستمتاع بكل ثانية من هذا النجاح، لقد عملت بجد من أجله، وأنا أسعد فتاة في العالم وأنا أراقب ذلك يحدث.. كل عمل وإنت المؤلف الأقرب إلى قلبي ».

فيلم «مطلوب عائليًا» هو أحدث أعمال السيناريست شريف الليثي، خطيب الفنانة ملك أحمد زاهر، ويجمع في بطولته كريم عبدالعزيز وياسمين صبري، إلى جانب مصطفى خاطر وسارة بركة وسامي مغاوري، مع عدد من ضيوف الشرف أبرزهم أحمد فهمي ونسرين أمين. والعمل من إخراج معتز التوني وإنتاج سينرجي بلاس. 

ويأتي الفيلم بعد تعاون شريف الليثي مع معتز التوني في عدد من الأعمال، كما يمثل تجربة جديدة له في الكتابة السينمائية، وحرصت ملك أحمد زاهر على مساندته خلال العرض الخاص للفيلم، الذي أقيم أمس في إحدى دور العرض بمدينة 6 أكتوبر.

ملك أحمد زاهر خطيب ملك أحمد زاهر نجوم الفن الفنانة ملك أحمد زاهر أحمد السقا

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