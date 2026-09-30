رئيس الأوبرا: عمر خيرت تقاضى نصف أجره فقط بمهرجان الموسيقى العربية

كشف الدكتور رضا الوكيل رئيس دار الأوبرا المصرية، أن الفنانة آمال ماهر والفنان عاصي الحلاني قررا إحياء حفلاتهما ضمن فعاليات الدورة الرابعة والثلاثين من مهرجان الموسيقى العربية دون الحصول على أي أجر، فيما اكتفى الموسيقار عمر خيرت بنصف أجره المعتاد، رغم مشاركته بفرقته الموسيقية كاملة.



وأوضح الوكيل أن هذه المبادرة تأتي دعمًا لدار الأوبرا المصرية، في ظل ضعف التمويل المتاح لها خلال الفترة الحالية، مثمنًا موقف الفنانين وحرصهم على مساندة المؤسسة الثقافية الأعرق في مصر.



وتقام فعاليات الدورة الـ34 من المهرجان في الفترة من 20 إلى 30 أكتوبر المقبل، وتتضمن 22 حفلًا غنائيًا وموسيقيًا بواقع حفلين يوميًا على مدار 11 يومًا متصلة، وتُهدى هذه الدورة إلى الفنان الراحل هاني شاكر.



وتقام الفعاليات هذا العام على المسرح الكبير بعد إلغاء مسرح النافورة، سعيًا لاستعادة رونق حفلات الأوبرا وقيمتها.

