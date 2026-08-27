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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

زيارة منتظرة للرئيس الصيني إلى مصر.. مصطفى بكري يكشف التفاصيل

الرئيس السيسي والرئيس الصيني
الرئيس السيسي والرئيس الصيني
محمود محسن

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن الرئيس الصيني شي جين بينج سيزور مصر خلال الأيام القليلة المقبلة، في إطار العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع القاهرة وبكين.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه من المقرر أن يلتقي الرئيس الصيني بالرئيس عبد الفتاح السيسي، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وتوسيع آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المتبادلة للشعبين المصري والصيني.

وتابع أنه تأتي الزيارة في ظل تنامي العلاقات المصرية الصينية، وما تشهده من تعاون متواصل على المستويات السياسية والاقتصادية والاستثمارية، وسط حرص قيادتي البلدين على الارتقاء بالشراكة الاستراتيجية إلى آفاق أوسع.

زيارة الرئيس الصيني دفعة قوية للعلاقات بين القاهرة والصين

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تمثل زيارة الرئيس الصيني دفعة قوية للعلاقات بين القاهرة والصين، وأن تفتح مجالات جديدة للتعاون والتنسيق بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

مصطفى بكري الرئيس الصيني شي جين بينج مصر العلاقات الاستراتيجية

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