الإكوادور.. السجن 5 سنوات لـ الرئيس الأسبق "مورينو"

حكمت السلطات في الإكوادور على الرئيس الأسبق لينين مورينو بالسجن 5 سنوات بعد إدانته بقبول رشاوى من شركة صينية مقابل منحها عقدا لبناء محطة للطاقة الكهرومائية، بحسب وكالة الأنباء “أ ب”.

وتمت إدانة مورينو كمشارك مباشر في مخطط الرشوة خلال فترة عمله كنائب للرئيس رافائيل كوريا.

كما أدينت زوجته وابنته وشقيقاه وصهره بالتواطؤ. وصدر حكم بحق الزوجة والابنة بالسجن لمدة 30 شهرا. وأمرتهم المحكمة جميعا بسداد 3 أضعاف ما تلقوه بشكل غير مشروع خلال فترة 90 يوما.

يذكر أن مورينو هو ثالث رئيس إكوادوري سابق تصدر ضده أحكام بتهمة الفساد، رغم أنه خضع للمحاكمة بسبب جرائم قبل وصوله إلى الرئاسة.

ويبلغ مورينو الذي حضر النطق بالحكم، 73 عاما، ويعاني من إعاقة جسدية تمنعه من المشي. وسيقضي العقوبة تحت الإقامة الجبرية.