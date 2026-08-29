رئيس وزراء الهند يبدأ زيارة خارجية لآسيا الوسطى تشمل أوزبكستان وقيرغيزستان

بدأ رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم /السبت/، زيارة خارجية إلى آسيا الوسطى تشمل أوزبكستان وقيرغيزستان، لتعزيز الشراكات الاستراتيجية للهند مع دول المنطقة.

ويستهل مودي رحلته الخارجية بزيارة أوزبكستان لمدة يومين، ثم يتوجه بعدها إلى قيرغيزستان لحضور القمة السادسة والعشرين لمنظمة شنغهاي للتعاون التي تحتفل بمرور ربع قرن على تأسيس المنظمة.

وقال مودي - في بيان قبيل مغادرته البلاد أوردته قناة (إن دي تي في) الهندية - "إن الشراكة الاستراتيجية بين الهند و أوزبكستان شهدت خلال السنوات الأخيرة تقدما ملحوظا، معبرا عن تطلعه لإجراء محادثات مع الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضيائيف بشأن تعميق التعاون في مجالات التجارة و الاستثمار والربط الرقمي والدفاع و الطاقة، وتحقيق تقدم فيما يتعلق برؤية الحكومة الهندية التي تستهدف بناء هند متقدمة بحلول عام 2047، وكذلك رؤية أوزبكستان الجديدة.

وتعد هذه الزيارة هي الرابعة التي يقوم بها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى أوزبكستان والتي تأتي تلبية لدعوة من الرئيس الأوزبكي.

وخلال زيارته قيرغيزستان لحضور قمة منظمة شنغهاي للتعاون، أكد مودي - في البيان - أن الهند كانت عضوا فاعلا وبناء في المنظمة منذ عام 2017، وعبر عن تطلعه للنهوض برؤية الهند للمنطقة، وإرساء دعائم الأمن والترابط، والعمل مع الدول الأعضاء الآخرين بالمنظمة من أجل تحقيق منطقة خالية من آفات الإرهاب والنزاعات الانفصالية والتطرف، التي لا تزال تهدد السلام والاستقرار في المنطقة وخارجها.

كما عبر رئيس الوزراء الهندي عن تطلعه للقاء رئيس قيرغيزستان صدير جاباروف، وقادة الدول الأعضاء الآخرين بالمنظمة، وحضور حفل افتتاح الدورة السادسة للألعاب العالمية للبدو الرحل "نوماد" التي تحتفي بالتراث الحي الغني لآسيا الوسطى الذي يحظى بتقدير كبير من جانب الهند.

وأشار رئيس الحكومة الهندية إلى أن هذه الزيارة ستعزز الشراكات الاستراتيجية للهند في آسيا الوسطى، وستعمق الترابط الحضاري مع المنطقة، وستحقق تقدما في السعي المشترك نحو السلام و الاستقرار و الازدهار، وهي القيم التي تشكل لب الانخراط الهندي مع العالم.

يذكر أن الهند أصبحت عضوا كاملا بمنظمة شنغهاي للتعاون في عام 2017.