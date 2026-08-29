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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجيشان الإندونيسي والأمريكي يختتمان تدريبا قتاليا مشتركا استمر 15 يوما

الجيشين الإندونيسي والأمريكي
الجيشين الإندونيسي والأمريكي
أ ش أ

أنهى جنود من الجيشين الإندونيسي والأمريكي التدريب المشترك "كساتريا واريور 2026" الذي استمر 15 يوماً في مركز تدريب "كوديكلاتاد" في منطقة باتوراجا بمقاطعة أوجان كوميرينج أولو في جنوب سومطرة.

وقال نائب المساعد الثامن للتعاون العسكري غير الآسيوي بهيئة عمليات الجيش الإندونيسي الكولونيل ميدي هاريو ويبوو ثوله، في بيان أوردته وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية، اليوم "السبت"، إن "هذا التدريب يثبت روح الاحترام والمنفعة والثقة المتبادلة".

بدوره، قال مسؤول العمليات في قيادة الجيش الأمريكي في المحيط الهادئ الكولونيل ريتشارد كينج: إن "قدرة جنود الجيش الإندونيسي والجيش الأمريكي على التنسيق والعمل معا خلال التدريب تعكس عمق الروابط بين البلدين".

وخلال تدريب "كساتريا واريور 2026" الذي استمر 15 يوماً، تلقى الجنود مواد تدريبية مختلفة شملت الجوانب النظرية، والفنية، والتكتيكية، وتدريبات الأركان، والعملياتية.

كما شمل التدريب: التعلم النظرى داخل الفصول الدراسية (اليوم الأكاديمي)، وتدريب قدرات المهندسين (ENCAP) من خلال تجديد مدرسة "SDN 04 Peracak"، وتدريبات اتخاذ القرار (Staffex). وقد جرى تصميم سلسلة التدريبات لتعزيز قدرات الجنود الفنية، والتكتيكية، وفي مجال الأركان، والتنسيق العملياتي.

الجيشين الإندونيسي والأمريكي كساتريا واريور 2026 كوديكلاتاد مقاطعة أوجان كوميرينج أولو

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