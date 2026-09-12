محافظ دمياط يشهد إزالة مبنى مخالف بتقسيم العاصي في رأس البر

شهد الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، أعمال إزالة أحد المباني المخالفة بمنطقة تقسيم العاصي بمدينة رأس البر، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لجهود الأجهزة التنفيذية للتعامل الحاسم مع مخالفات البناء والتعديات، وفرض سيادة القانون.

جاء ذلك بحضور اللواء السيد الصيرفي، رئيس مدينة رأس البر، وعدد من القيادات التنفيذية بالمدينة، حيث تابع المحافظ أعمال الإزالة ميدانيًا، مؤكدًا ضرورة استمرار جهود رصد المخالفات والتعامل معها بصورة فورية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشدد محافظ دمياط على أن أجهزة المحافظة لن تتهاون في مواجهة أي مخالفات للبناء، خاصة المخالفات التي تتم دون الحصول على التراخيص القانونية، مشيرًا إلى أهمية تكثيف أعمال المتابعة الميدانية والمرور المستمر على مختلف المناطق لرصد أي أعمال مخالفة في مهدها ومنع تفاقمها.

وأكد المحافظ استمرار الحملات والإجراءات الرادعة للحفاظ على التخطيط العمراني والمظهر الحضاري لمدينة رأس البر، والتصدي لأي محاولات للتعدي أو البناء بالمخالفة للقانون.