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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تواصل فعاليات ماراثون الدراجات ببني سويف تحت شعار «لياقة المصريين»

دراجات بني سويف
دراجات بني سويف

في إطار تنفيذ المشروع القومي للياقة البدنية "تنشيط الرياضة بالشوارع والميادين"، شهد كورنيش النيل بمحافظة بني سويف، أمس الجمعة، اسمرار فعاليات ماراثون الدراجات الهوائية، وسط مشاركة واسعة وتفاعل كبير من مختلف الفئات العمرية.​

نُظِم الماراثون من قِبَل مديرية الشباب والرياضة بالتعاون مع منطقة دراجات بني سويف، تحت رعاية كل من جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، واللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف.

نظمت مديرية الشباب والرياضة ببني سويف، تحت إشراف هشام الجبالي، وكيل الوزارة، الفعالية بالتعاون مع منطقة دراجات بني سويف، أمس الجمعة، في إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة، ممثلة في الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والإدارة العامة للرياضة المجتمعية.

وأكد وكيل الوزارة أن المديرية تضع تفعيل المبادرات والمشروعات القومية التي تستهدف توسيع قاعدة الممارسة الرياضية على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى أن ماراثون الدراجات أصبح فعالية أسبوعية مرتقبة تجمع أبناء المحافظة في أجواء يسودها الحماس والتفاعل، بما يعزز الصحة العامة ويسهم في بناء جيل يتمتع باللياقة البدنية، تماشيًا مع رؤية الدولة المصرية لبناء الإنسان والارتقاء بجودة حياته.

من جانبه، أوضح الدكتور أبو الخير عبد التواب، وكيل المديرية للرياضة، أن المبادرة تشهد نجاحًا لافتًا وإقبالًا متزايدًا من الجنسين، مؤكدًا أن هذا الإقبال يمثل ثمرة للتعاون المثمر والتنسيق المستمر مع منطقة دراجات بني سويف، برئاسة الدكتور محمد عبد المنعم، ونائب المنطقة هاني فتحي، الدكتورة نورهان السيسي، والمديرة التنفيذية للمنطقة غادة شحاةه.

وأثنى عبد الله سيف، مدير إدارة التنمية الرياضية، بجهود فريق العمل والتنسيق المتواصل بين الأخصائيين والمدربين في تنفيذ فعاليات الماراثون، مثمنًا دور الكوادر المشاركة، وفي مقدمتهم رحاب جمعة منسق المشروع، وسيد أحمد جابر مدرب، وضياء محمد نجيب مدرب، والدكتور حسن زكريا معاون الرياضة، بما أسهم في خروج الفعاليات بالصورة التنظيمية المتميزة التي عكست حجم التعاون بين مختلف الجهات والكوادر المعنية.

وجرت متابعة فعاليات الماراثون من جانب الدكتور محمود عبد العزيز، رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، الدكتور سامح منصور، مدير الإدارة العامة للرياضة المجتمعية، في إطار المتابعة المستمرة لتنفيذ المشروع القومي للياقة البدنية والتأكد من تحقيق أهدافه في الوصول بالأنشطة الرياضية إلى المواطنين في الأماكن المفتوحة والشوارع والميادين.

واختُتمت الفعاليات بحضور قيادات منطقة الدراجات وأعضاء مجلس إدارتها، وسط إشادة واسعة من المشاركين بحسن التنظيم والأجواء الرياضية التي صاحبت الماراثون، حيث تحول كورنيش النيل إلى ساحة رياضية تتسم بالحيوية والنشاط في مشهد يعكس نجاح جهود نشر ثقافة ممارسة الرياضة وتعزيز المشاركة المجتمعية، بما يدعم توجهات الدولة المصرية نحو بناء الإنسان والاستثمار في صحة المواطنين ورفع معدلات ممارسة النشاط البدني.

بني سويف دراجات بني سويف كورنيش بني سويف

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