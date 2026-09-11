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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة بني سويف تنفذ قافلة طبية مجانية بقرية كفر الجزيرة في مركز ناصر

صحة بني سويف
صحة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

نفذت مديرية الصحة ببني سويف قافلة طبية علاجية مجانية بقرية كفر الجزيرة التابعة لمركز ناصر، يومي 9 و10 سبتمبر الجاري، وذلك في إطار سياسة القوافل العلاجية الهادفة إلى إيصال الخدمات الصحية إلى المناطق النائية والمحرومة، وضمن جهود المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وزير الصحة، وتحت رعاية اللواء عبدالله عبدالعزيز محافظ بني سويف، وإشراف الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل الوزارة.

وشهدت القافلة تقديم خدماتها من خلال 8 عيادات في 7 تخصصات طبية شملت الباطنة، والأطفال، والجراحة، والنساء، والجلدية، وتنظيم الأسرة، والعظام، مع تطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 1324 مريضًا وصرف العلاج لهم بالمجان.

كما تضمنت القافلة إجراء 60 تحليلًا بمعمل الدم، و384 تحليلًا بمعمل الطفيليات، و9 حالات أشعة عادية، إلى جانب إجراء 72 فحصًا بالموجات فوق الصوتية، وتحويل 5 مرضى لإجراء التقارير الطبية اللازمة والعلاج على نفقة الدولة.

وفي إطار جهود المديرية لتعزيز الوعي الصحي والوقاية من الأمراض، تم تنفيذ ندوات تثقيف صحي استفاد منها 160 مواطنًا، وتناولت عددًا من الموضوعات المهمة، من بينها الوقاية من فيروس كورونا المستجد، ومتابعة الحمل، وتنظيم الأسرة، والتوعية بسرطان الثدي، وسلامة الغذاء، ومخاطر سوء استخدام الأدوية.

كما أجرت فرق القافلة فحوصات الكشف المبكر عن الإصابة بأمراض الضغط والسكر لـ250 مواطنًا، ليصل إجمالي الخدمات الطبية والتثقيفية والفحوصات المقدمة للمواطنين خلال القافلة إلى 4054 خدمة.

وجاء تنفيذ القافلة تحت إشراف فريق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة، والذي ضم الدكتور ياسر خيري الشرقاوي منسق القوافل، والدكتور محمد خلف عبد الحميد مسؤول الإمداد الطبي، والأستاذ طه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري، وعيد فرج فرج مسؤول معلومات القوافل، وأحمد محمد عجمي مسؤول إعداد الموقع وتجهيز العيادات.

كما شهدت القافلة متابعة فريق الإشراف التابع لوزارة الصحة، برئاسة الدكتورة ولاء شتا مسؤول الإمداد الطبي بالقوافل العلاجية، وهاني السيد مسؤول المعلومات، وبحضور وليد إسماعيل والأستاذة رحاب، إداريي إدارة القوافل العلاجية بالوزارة.

بني سويف كفر الجزيرة مركز ناصر

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