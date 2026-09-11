محافظ بني سويف يُنيب رؤساء الوحدات المحلية في افتتاح مسجدي الفتح والبهادنة بالفشن وببا

أناب اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بنى سويف، رؤساء الوحدات المحلية في افتتاح مسجدين بمركزي ببا والفشن، بتكلفة إجمالية 5.7 مليون جنيه وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المساجد وعمارة بيوت الله.

افتتح مدحت صلاح رئيس مركز ومدينة الفشن مسجد "الفتح الإسلامي" بعزبة راجي التابعة لقرية الفنت الغربية، بعد صيانته ورفع كفاءته على مساحة 100 متراً بتكلفة 704 ألف جنيه "خطة الوزارة"وذلك بحضور فضيلة الشيخ أحمد الجزار مدير أوقاف الفشن، وضياء الدين إبراهيم وطه سعد عبد الواحد نواب رئيس المركز، حيدر حسين مدير الرصد الميدانى، وأيمن جامع رئيس قرية الفنت وعدد من أهالي القرية.

كما شهد "اليوم" افتتاح مسجد "البهادنة"بملاحية سعيد جعفر بعد إحلاله وتجديده على مساحة 270 متراً وبتكلفة 5 ملايين جنيه "جهود ذاتية"، وأقيمت شعائر صلاة الجمعة بحضور وليد كامل، محمد مختار نائبي رئيس مركز ومدينة ببا، الشيخ مصطفى رمضان عبدالعزيز مدير إدارة أوقاف ببا، الشيخ حسن عبد الرسول وكيل إدارة الأوقاف، ومفتش الإدارة الشيخ جمعة عبدالتواب، أحمد جمال مسؤول المتغيرات المكانية ، وخالد على رئيس قرية طنسا بني مالو ، ووسط حضور القيادات الطبيعية بالقرية وأهالي القرية.

