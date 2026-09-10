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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعليم بني سويف تنهي استعداداتها لانطلاق العام الدراسي الجديد

وكيل وزارة التعليم ببني سويف
وكيل وزارة التعليم ببني سويف

أتمت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني ببني سويف استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد 2026/2027، والمقرر انطلاقه مطلع الأسبوع المقبل، حيث تبدأ الدراسة يوم السبت 12 سبتمبر الجاريفي 134 مدرسة حكومية وخاصة، تستقبل أكثر من 131 ألف طالب وطالبة، على أن تنتظم العملية التعليمية والدراسة بكامل مدارس المحافظة اعتبارًا من اليوم التالي الأحد 13 سبتمبر.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب في مختلف المراحل 884 ألفًا و861 طالبًا وطالبة، موزعين على 2285 مدرسة تعمل داخل 1760 مبنى مدرسيًا، نظرًا لوجود أكثر من مدرسة داخل بعض المباني وفق نظام التشغيل والفترات الدراسية، بواقع 38 ألفًا و52 طفلًا وطفلة في 461 رياض أطفال، و462 ألفًا و695 تلميذًا وتلميذة موزعين على 715 مدرسة ابتدائي، والمرحلة الإعدادية 238 ألفًا و83 طالبًا وطالبة موزعين على 473 مدرسة، والمرحلة الثانوية العامة 44 ألفًا و192 طالبًا وطالبة موزعين على 97 مدرسة ثانوي، والتعليم الفني 46 ألفًا و745 طالبًا وطالبة موزعين على 54 مدرسة للتعليم الفني الصناعي والزراعي والتجاري، بجانب 45 ألفًا و421 طالبًا وطالبة بالمدارس الخاصة والرسمية للغات والمدارس اليابانية.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور عصام عبد المهدي عمارة، إلى اجتماعه بقيادات المديرية ومديري الإدارات المركزية، حيث تم التأكيد على رفع درجة الاستعداد القصوى والمتابعة الميدانية اليومية للمدارس، والتأكد من جاهزيتها الكاملة لاستقبال الطلاب، مع الالتزام بمواعيد بدء اليوم الدراسي، وانتظام طابور الصباح وتفعيله بصورة جادة، ومشاركة الطلاب في تحية العلم والنشيد الوطني، وتقديم فقرات توعوية وتربوية هادفة تسهم في غرس قيم الانتماء والمواطنة والسلوك الإيجابي لدى الطلاب.

كما تم التشديد على التزام جميع الطلاب والعاملين بالانضباط منذ بداية اليوم الدراسي، وانتظام الحضور والانصراف، وتفعيل الإشراف المدرسي، ومنع أي مظاهر للإخلال بالنظام داخل المدرسة أو محيطها، مع التأكيد على حسن استقبال الطلاب وتهيئة الأجواء المناسبة لبدء الدراسة، وأهمية المتابعة المستمرة للحضور والغياب، وانتظام المعلمين والعاملين، وتنفيذ الجداول الدراسية، ومراعاة الكثافات الطلابية وتوزيع الطلاب والفصول بصورة مناسبة، مع سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي ملاحظات أو معوقات.

بالإضافة إلى التأكد من جاهزية الفصول والمرافق ودورات المياه، وأعمال النظافة والصيانة، وتوافر عوامل الأمن والسلامة، ومراجعة مخارج الطوارئ ووسائل الحماية والتعامل مع الأزمات، بما يضمن توفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب والعاملين، مع سرعة رصد أي عجز أو زيادة في أعداد المعلمين، ومراجعة موقف الكتب الدراسية، والعمل على تحقيق الاستقرار داخل الفصول، مع رفع تقارير دورية عن موقف المدارس وجاهزيتها.

وتجدر الإشارة إلى أن اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، كان قد عقد الأسبوع الماضي اجتماعًا موسعًا مع قيادات مديرية التربية والتعليم ورؤساء الوحدات المحلية السبع، لمتابعة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، حيث شدد على ضرورة تكامل الجهود بين الأجهزة التنفيذية والتعليمية، وسرعة التعامل مع كافة المتطلبات والملاحظات المرتبطة بالعملية التعليمية، خاصة أعمال النظافة ورفع كفاءة محيط المدارس، ومراجعة المرافق ووسائل التهوية والإضاءة، والتعامل مع الإشغالات والأنشطة المخالفة بمحيط المدارس، بما يسهم في توفير الأجواء المناسبة لاستقبال الطلاب وانتظام الدراسة منذ اليوم الأول.

بني سويف تعليم بني سويف محافظة بني سويف

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