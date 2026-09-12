تكثيف حملات النظافة وإزالة التعديات ومتابعة الخدمات بمراكز ومدن بني سويف

واصلت الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة جهودها الميدانية في ملفات النظافة ورفع المخلفات، وإزالة التعديات ومخالفات البناء، والتصدي للإشغالات، ومتابعة الخدمات والمرافق، إلى جانب تكثيف الرقابة على الأنشطة والمنشآت الخدمية والتجارية،ومتابعة ملفات التصالح والاستعدادات الجارية للعام الدراسي الجديد، وذلك في إطار خطة متكاملة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري والانضباط بمختلف أنحاء المحافظة.

ففي مركز ومدينة إهناسيا، برئاسة أحمد توفيق تم عقد اجتماع مع نواب رئيس المركز وسكرتير الوحدة ورؤساء القرى، لمناقشة سرعة إنجاز الأعمال والمهام المكلفين بها في ملفات التصالح والتقنين، والتواصل مع المواطنين لسرعة استيفاء المستندات، فضلًا عن متابعة الموجة 30 والتصدي لأي أعمال بناء مخالف في المهد، كما تم المرور على نوبتجية الوحدة المحلية لقرية النويرة للتأكد من حسن سير العمل وانضباطه. وفي ملف مخالفات البناء، تم تنفيذ إزالة لحالة تعدٍ بالبناء المخالف بدون ترخيص ببندر إهناسيا، حيث جرى إزالة الحوائط والتحفظ على الأخشاب واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم إزالة متغير مكاني غير قانوني بقرية النويرة داخل الحيز العمراني.

وفي مركز ومدينة ببا، برئاسة العميد أحمد علاء تمت متابعة أعمال النظافة بشوارع المدينة الرئيسية، شملت شوارع بورسعيد، التحرير، الشباب، الورد، وسور الجيش، طراد النيل وسط، المقدس يونان، كنيسة مار جرجس، فانوس، أسعد، سعد زغلول، العمدة، المسجد الكبير، ومحيط إدارة الأوقاف، وشارع رشدي، خورشيد،خلاف، وهبة،، وتقسيم مجلي الوحش، إلى جانب الشوارع الجانبية، كما تابع رئيس المركز أعمال استكمال بناء المستشفى وتطوير المبنى والوقوف على آخر مستجدات الأعمال. وعلى مستوى القرى، تابعت الوحدة المحلية لقرية قمبش الاستعدادات للعام الدراسي بمدرسة قمبش الثانوية

بينما شهدت قرية جزيرة ببا أعمال نظافة ورفع تراكمات بالوحدة المحلية، ونفذت الوحدة المحلية لقرية صفط راشين حملة نظافة أمام مدارس قرية أبو شربان الثانوية الصناعية والإعدادية والابتدائية، إلى جانب أعمال نظافة بشوارع قرية صفط راشين، كما شهدت قرية طنسا أعمال نظافة بمدخل قرية البرانقة والشوارع الرئيسية بالقرية، فيما نفذت الوحدة المحلية لقرية سدس أعمال نظافة بمدخل قرية كفر جمعة والشوارع الرئيسية وطريق طراد النيل.

وفي مركز ومدينة ناصر، برئاسة شوقي هاشم نفذت الوحدة المحلية حملة نظافة موسعة بالمدينة شملت شارع جمال عبد الناصر، وشارع المركز الجديد، وشارع شجرة الدر، وشارع سعد زغلول، وطريق بني زايد، وشارع مدرسة محمد فريد، وشارع المستوصف، ومنطقة السوق، ومنطقة غرب البلد، ومنطقة الجامع الكبير، ومنطقة المرور، ومنطقة فاطمة الزهراء، مع رفع التراكمات من المدينة والقرى وتوريدها إلى مصنع كوم أبو راضي. وفي قرية دنديل، تمت متابعة صيانة أعمدة الإنارة، إلى جانب متابعة تنفيذ إزالة لحالة تعدٍ على الأرض الزراعية بالقرية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بينما تمت في قرية الحمام متابعة أعمال كسح المنازل المتضررة من المياه الجوفية، بالتوازي مع متابعة أعمال النظافة ورفع التراكمات من القرية والتوابع.

وفي مركز ومدينة الفشن، تابع مدحت صلاح رئيس المدينة انتظام سير العمل بالمركز التكنولوجي. وفي مواجهة التعديات، تم تنفيذ إزالات لحالات تعدٍ بقرية تلت وكفر منسابة، مع التحفظ على الأخشاب المستخدمة في حالات التعدي، بينما واصل قسم النظافة حملاته اليومية لرفع تراكمات القمامة من أماكن التجميع وتنظيف شوارع المدينة، فيما تم متابعة تنظيم سوق الفشن الأسبوعي، ورفع أي إشغالات تعوق حركة سير المركبات بالطريق الدائري وشارع الجيش.

وفي مركز ومدينة سمسطا، تابع اللواء أسامة يونس رئيس المركز مع مجلس قروي مازورا الحملة التفتيشية التي تم تنفيذها بالتنسيق مع الطب البيطري والتموين، حيث شملت المرور على محال الجزارة والمخابز البلدية والمحال التجارية، وأسفرت عن تحرير عدة محاضر تنوعت بين عدم حمل شهادة صحية، وعدم نظافة أدوات العجين، ونقص الوزن، والذبح خارج السلخانة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ومن جانب آخر، تم تنفيذ حملة نظافة موسعة شملت عددًا من شوارع المدينة، وأسفرت عن تفريغ الحاويات الثابتة ورفع القمامة من محيط المدارس والمصالح الحكومية ودور العبادة، إلى جانب جمع المخلفات المنزلية من نطاق المجالس القروية، حيث تم توريد أكثر من 70 طنًا من المخلفات إلى مصنع السماد العضوي بالظهير الصحراوي، كما تم تحرير عدد من الإنذارات بشأن مخالفات بيئية وإشغالات الطرق.

