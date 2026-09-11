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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة بني سويف : اعتماد 5 وحدات لطب الأسرة لأول مرة

قافلة طبية ببني سويف
قافلة طبية ببني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

حققت مديرية الصحة ببني سويف إنجازًا جديدًا في ملف جودة الخدمات الصحية وسلامة المرضى، بعد نجاحها في الحصول على الاعتماد المبدئي لـ5 وحدات لطب الأسرة لأول مرة، بقرار أول ولمدة عام كامل، إلى جانب استكمال اعتماد وحدة طب أسرة الإسكان الاجتماعي لمدة عام، وذلك في إطار جهود المديرية المستمرة للارتقاء بمستوى خدمات الرعاية الصحية الأساسية وتطبيق معايير الجودة والاعتماد.

وجاء هذا الإنجاز تحت رعاية وإشراف د.هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بعد استيفاء الوحدات لمعايير الجودة ومتطلبات سلامة المرضى، حيث شمل الاعتماد وحدة طب أسرة زكي فاضل التابعة لإدارة إهناسيا الصحية، ووحدة طب أسرة قمبش ووحدة طب أسرة جزيرة ببا التابعتين لإدارة ببا الصحية، ووحدة طب أسرة الكوم الأحمر التابعة لإدارة سمسطا الصحية، ووحدة طب أسرة الزيتون التابعة لإدارة ناصر الصحية.

كما نجحت وحدة طب أسرة الإسكان الاجتماعي التابعة لإدارة بني سويف الصحية في استكمال اعتمادها لمدة عام، بما يؤكد استمرار جهود المديرية في الحفاظ على مستويات الجودة داخل المنشآت الصحية المعتمدة، والالتزام المستمر بمعايير سلامة المرضى وجودة تقديم الخدمة.

وأوضح وكيل الصحة أن اعتماد 5 وحدات صحية دفعة واحدة، إلى جانب استكمال اعتماد وحدة أخرى، يعكس حجم الجهود المكثفة المبذولة لرفع كفاءة الوحدات الصحية، وتطوير بيئة تقديم الخدمة، وتطبيق نظم الجودة وسلامة المرضى، بما يضمن تقديم خدمات صحية آمنة وذات جودة للمواطنين، ويدعم التوسع في منظومة الرعاية الصحية الأساسية بالمحافظة.

وأضاف وكيل الوزارة، أن هذا الإنجاز يمثل خطوة جديدة في مسيرة ترسيخ ثقافة الجودة وسلامة المرضى داخل المنشآت الصحية ببني سويف، ويعكس استمرار العمل على تأهيل المزيد من وحدات ومراكز الرعاية الصحية للحصول على الاعتماد، بالتوازي مع الحفاظ على مكتسبات المنشآت التي سبق اعتمادها، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة لأبناء المحافظة.

كما توجه وكيل وزارة الصحة بالشكر والتقدير لأسرة العاملين بالمنظومة الصحية ، وفي مقدمتهم الدكتور محمد قريبة وكيل المديرية لمتابعته المستمرة لملف الجودة والاعتماد ، والدكتورة دعاء سيد روبي، والدكتور أحمد أشرف، والدكتورة شيماء عابدين – منسق الاعتماد وعضو فريق الرعاية الأساسية، وكافة فرق سلامة المرضى وفرق الإشراف بالإدارات الصحية، وجميع الإدارات الفنية المشاركة، لما قدموه من دعم ومتابعة وجهد متواصل لتحقيق هذا الإنجاز، بجانب توجيه الشكر لمديري الإدارات الصحية وجميع العاملين بالوحدات الست من الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض والفنيين والإداريين والخدمات المعاونة، تقديرًا لدورهم الأساسي في تحقيق هذا النجاح.

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