مشروع علاج المهن الطبية 2027.. تعرف على الفئات المستحقة للاشتراك

حدد اتحاد نقابات المهن الطبية الفئات التي يحق لها الاشتراك في مشروع العلاج لعام 2027، من أعضاء الاتحاد من الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين وأسرهم، وفقا للشروط والضوابط المنظمة للاشتراك.

ويشترط للاشتراك أن يكون العضو الأصلي مشتركا في المشروع، باعتباره شرطا أساسيا لاستفادة أفراد أسرته، فيما تشمل الفئات المستحقة الوالدين، والزوجة، والأبناء الذكور حتى التخرج، والبنات حتى الزواج.

مشروع علاج المهن الطبية 2027

كما يتيح المشروع استمرار اشتراك الأبناء الذكور بعد التخرج، وكذلك البنات المتزوجات، بشرط تقديم برنت تأمينات يثبت عدم الاستفادة من مظلة تأمينية أخرى، إلى جانب الأبناء المشمولين برعاية الأسر البديلة من أعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية.

يأتي ذلك في إطار استعدادات الاتحاد لفتح باب الاشتراك والتجديد بمشروع العلاج لعام 2027، بالتزامن مع قرار رفع الحد الأقصى للاستفادة من مشروع العلاج إلى 70 ألف جنيه.

ودعا الاتحاد الأعضاء إلى الاستفسار عن تفاصيل الاشتراك من خلال الخط الساخن 15603.